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2 nov. 2026, 16:47
Iulian Budusan
Carburanții și alimentele se scumpesc masiv în această iarnă
17 oct. 2026, 20:06
Iulian Budusan
Zelenski cere României deblocarea tranzitului de cereale ucrainene
16 oct. 2026, 15:36
Ionut Dumitrescu
Programul de guvernare propune despăgubiri de până la 200 de euro/ha pentru secetă
13 oct. 2026, 21:04
Iulian Budusan
Schimbări majore. Pâinea nu va mai fi pâine! Denumirea ar putea fi permisă doar în anumite condiții
10 oct. 2026, 08:34
Andreea Damian
Bani pentru fermierii afectați de secetă! Cine poate primi ajutorul și când se depun cererile
Zelenski cere României deblocarea tranzitului de cereale ucrainene
17 oct. 2026, 20:06
Programul de guvernare propune despăgubiri de până la 200 de euro/ha pentru secetă
16 oct. 2026, 15:36
Schimbări majore. Pâinea nu va mai fi pâine! Denumirea ar putea fi permisă doar în anumite condiții
13 oct. 2026, 21:04
Bani pentru fermierii afectați de secetă! Cine poate primi ajutorul și când se depun cererile
10 oct. 2026, 08:34
Industria și agricultura au redus puternic consumul de apă în România. INS: volumul distribuit a scăzut cu 14,5% în 2025
30 sept. 2026, 09:45
Tanczos Barna, avertisment după discuțiile cu fermierii: „Agricultura nu mai poate supraviețui la aceste prețuri”
21 sept. 2026, 20:28
Exporturile de animale vaccinate împotriva pestei micilor rumegătoare ar putea fi deblocate în maximum o lună
16 sept. 2026, 17:28
Ciobanii protestatari și-au prezentat revendicările unui consilier al lui Nicușor Dan. Ce li s-a promis?
16 sept. 2026, 13:00
Ursula von der Leyen promite sprijin de urgență pentru fermierii europeni, la o zi după protestele ciobanilor români
16 sept. 2026, 11:46
Lupte de stradă în jurul Guvernului, instigatorii infiltrați la protestul fermierilor au atacat forțele de ordine – LIVE TEXT
15 sept. 2026, 15:20
Ucraina pregătește sprijin pentru fermieri, în condițiile în care exporturile agricole au scăzut la 40% din capacitate
11 sept. 2026, 21:12
Fermierii români, loviți de valul de scumpiri: România, în topul UE la creșterea costurilor de producție agricolă
10 sept. 2026, 13:31
Alertă ONU: Costul global al alimentelor a atins recordul ultimilor ani, Ucraina exportă doar 30%
5 sept. 2026, 10:14
Fermierii români sunt în pragul falimentului din cauza scumpirilor din țară și a invaziei importurilor ieftine
2 sept. 2026, 09:16
Mercosur începe să dea rateuri. UE suspendă importurile de carne din Brazilia
1 sept. 2026, 10:18
Scumpiri record ale produselor agricole de bază. Piața, supusă presiunii războaielor și secetei
31 aug. 2026, 20:31
România conduce detașat în topul scumpirilor din UE
20 aug. 2026, 20:05
Ultimatum dat liderilor politici de reprezentanții mediului agricol, reuniți la Neptun: Învestirea unui guvern stabil în 20 de zile sau alegeri anticipate
13 aug. 2026, 18:51
Sancțiuni în agricultură: Consiliul Concurenței amendează 15 firme care au fixat ilegal prețurile
13 aug. 2026, 14:06
Fermierii sunt la capătul puterilor. Seceta și nepăsarea autorităților le-au ruinat toată munca. Un reportaj marca Realitatea Plus
10 aug. 2026, 19:31
Strigătul unui tânăr fermier: „Vai de noi unde am ajuns”. Laptele pleacă ieftin din fermă și ajunge la prețuri uriașe pe raft
9 aug. 2026, 15:15
Semnal de alarmă în agricultură. 3,5 milioane de fermieri pot fi afectați de strategia pentru conservarea biodiversității
4 aug. 2026, 07:42
Românii rămân fără apă din cauza caniculei: restricții extinse în Dolj. Oamenii au „cu program la robinet”
2 aug. 2026, 07:50
Șeful ANSVSA, mesaj controversat după plecarea fermierilor: le-a transmis că au fost dezinformați și că nu-și dă demisia
30 iul. 2026, 15:03
Tensiuni și gaze lacrimogene la protestul fermierilor. Oamenii cer demisia șefului ANSVSA și s-au mutat în Piața Victoria– LIVE TEXT
30 iul. 2026, 11:55
Poluarea cu azot din agricultură costă UE până la 182 de miliarde de euro pe an
17 iul. 2026, 09:24
Lovitură pentru agricultori. Până la 5 ani de închisoare pentru captarea ilegală a apei din surse de suprafață și subterane
13 iul. 2026, 20:07
Fermierii români, la un pas de faliment. Un reportaj marca Realitatea Plus
5 iul. 2026, 07:34
Bolojan se laudă că a scăzut deficitul bugetar și vorbește despre „corecția necesară” a finanțelor statului
27 iun. 2026, 16:00
Cel mai greu an pentru agricultură din ultimele 3 decenii. Tone de cartofi se strică pe câmp
27 iun. 2026, 07:10
Plafonarea prețurilor la alimente de bază în 2026: Lista completă a celor 17 produse cu adaos comercial blocat până la 31 decembrie
24 iun. 2026, 20:06
Comisia Europeană blochează total exportul de oi și capre din România. Tánczos Barna acuză o decizie „disproporționată”
18 iun. 2026, 12:47
Incredibil, dar adevărat: Românii au ajuns să plătească mai mult ca italienii pe alimente. Care este diferența
13 iun. 2026, 17:49
UE propune un ajutor de 540 de milioane de euro pentru fermierii afectați de criza îngrășămintelor
13 iun. 2026, 10:06
Portiția legislativă din Parlament. Procesatorii scapă de plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază
11 iun. 2026, 18:22
Bulgaria interzice prin lege creșterea prețurilor: Cum vor fi controlate tarifele online
11 iun. 2026, 16:41
Alertă la graniță: România a ridicat la maximum gradul de securitate, după raportarea unui focar de pestă porcină în Ungaria
8 iun. 2026, 15:03
România ar putea să aibă o producție de semințe de floarea soarelui de doar 1,5 tone la hectar, din cauza vremii. Avertisemntul sumbru al experților agricoli ucraineni
1 iun. 2026, 16:09
Fermierii români trag un semnal de alarmă: explozia prețurilor la îngrășăminte pune agricultura sub presiune
26 mai 2026, 08:36
Înșelătoria cu etichetele de la raft, ce a descoperit ministrul Agriculturii: „Nu am putut verifica dacă produsul e românesc”
24 mai 2026, 13:56
Plafonarea prețurilor la alimentele de bază se prelungește? Ce se întâmplă după 30 iunie
20 mai 2026, 15:48
EUROSTAT: Vânzările de pesticide din UE au crescut cu 8% în 2024
14 mai 2026, 10:21
Acordul care ne otrăvește. Uniunea Europeană închide porțile pentru carnea din Brazilia
12 mai 2026, 21:48
Tone de carne cu salmonella, în primul lot importat de Grecia din Brazilia, prin acordul Mercosur
7 mai 2026, 12:14
Uniunea Europeană cere strategii mai solide pentru protejarea fermierilor
5 mai 2026, 08:47
Ministrul Agriculturii, atacuri în rafală la adresa lui Bolojan: „Rolul unui guvern e să sprijine producătorii români, nu multinaționalele”
20 apr. 2026, 18:35
Fermierii români, în pragul disperării. Cer măsuri urgente pentru reducerea costurilor și asigurarea accesului la îngrășăminte, energie și finanțare
16 apr. 2026, 07:37
Subvenție motorină 2026: Schimbări în mecanismul de rambursare a accizei. Plățile către transportatori, efectuate în regim de urgență
31 mar. 2026, 20:52
Ședință cu scandal, acordul Mercosur ajunge pe masa Guvernului. Miniștrii Agriculturii și Justiției au dat aviz negativ, în timp ce Oana Țoiu îl susține - SURSE
31 mar. 2026, 15:33
30 sept. 2026, 09:45
Emanuel Focșan
Industria și agricultura au redus puternic consumul de apă în România. INS: volumul distribuit a scăzut cu 14,5% în 2025
21 sept. 2026, 20:28
Darius Stănescu
Tanczos Barna, avertisment după discuțiile cu fermierii: „Agricultura nu mai poate supraviețui la aceste prețuri”
16 sept. 2026, 17:28
Iulian Budusan
Exporturile de animale vaccinate împotriva pestei micilor rumegătoare ar putea fi deblocate în maximum o lună
16 sept. 2026, 13:00
Realitatea Financiara
Ciobanii protestatari și-au prezentat revendicările unui consilier al lui Nicușor Dan. Ce li s-a promis?
16 sept. 2026, 11:46
Emanuel Focșan
Ursula von der Leyen promite sprijin de urgență pentru fermierii europeni, la o zi după protestele ciobanilor români
15 sept. 2026, 15:20
Realitatea Financiara
Lupte de stradă în jurul Guvernului, instigatorii infiltrați la protestul fermierilor au atacat forțele de ordine – LIVE TEXT
11 sept. 2026, 21:12
Emanuel Focșan
Ucraina pregătește sprijin pentru fermieri, în condițiile în care exporturile agricole au scăzut la 40% din capacitate
10 sept. 2026, 13:31
Iulian Budusan
Fermierii români, loviți de valul de scumpiri: România, în topul UE la creșterea costurilor de producție agricolă
5 sept. 2026, 10:14
Emanuel Focșan
Alertă ONU: Costul global al alimentelor a atins recordul ultimilor ani, Ucraina exportă doar 30%
Exclusiv
2 sept. 2026, 09:16
Exclusiv
Realitatea Financiara
Fermierii români sunt în pragul falimentului din cauza scumpirilor din țară și a invaziei importurilor ieftine
1 sept. 2026, 10:18
Realitatea Financiara
Mercosur începe să dea rateuri. UE suspendă importurile de carne din Brazilia
31 aug. 2026, 20:31
Georgiana Balaban
Scumpiri record ale produselor agricole de bază. Piața, supusă presiunii războaielor și secetei
Exclusiv
20 aug. 2026, 20:05
Exclusiv
Realitatea Financiara
România conduce detașat în topul scumpirilor din UE
13 aug. 2026, 18:51
Realitatea Financiara
Ultimatum dat liderilor politici de reprezentanții mediului agricol, reuniți la Neptun: Învestirea unui guvern stabil în 20 de zile sau alegeri anticipate
13 aug. 2026, 14:06
Iulian Budusan
Sancțiuni în agricultură: Consiliul Concurenței amendează 15 firme care au fixat ilegal prețurile
10 aug. 2026, 19:31
Realitatea Financiara
Fermierii sunt la capătul puterilor. Seceta și nepăsarea autorităților le-au ruinat toată munca. Un reportaj marca Realitatea Plus
9 aug. 2026, 15:15
Realitatea Financiara
Strigătul unui tânăr fermier: „Vai de noi unde am ajuns”. Laptele pleacă ieftin din fermă și ajunge la prețuri uriașe pe raft
4 aug. 2026, 07:42
Realitatea Financiara
Semnal de alarmă în agricultură. 3,5 milioane de fermieri pot fi afectați de strategia pentru conservarea biodiversității
Exclusiv
2 aug. 2026, 07:50
Exclusiv
Realitatea Financiara
Românii rămân fără apă din cauza caniculei: restricții extinse în Dolj. Oamenii au „cu program la robinet”
30 iul. 2026, 15:03
Realitatea Financiara
Șeful ANSVSA, mesaj controversat după plecarea fermierilor: le-a transmis că au fost dezinformați și că nu-și dă demisia
Exclusiv
30 iul. 2026, 11:55
Exclusiv
Realitatea Financiara
Tensiuni și gaze lacrimogene la protestul fermierilor. Oamenii cer demisia șefului ANSVSA și s-au mutat în Piața Victoria– LIVE TEXT
17 iul. 2026, 09:24
Realitatea Financiara
Poluarea cu azot din agricultură costă UE până la 182 de miliarde de euro pe an
13 iul. 2026, 20:07
Realitatea Financiara
Lovitură pentru agricultori. Până la 5 ani de închisoare pentru captarea ilegală a apei din surse de suprafață și subterane
5 iul. 2026, 07:34
Realitatea Financiara
Fermierii români, la un pas de faliment. Un reportaj marca Realitatea Plus
27 iun. 2026, 16:00
Andreea Damian
Bolojan se laudă că a scăzut deficitul bugetar și vorbește despre „corecția necesară” a finanțelor statului
27 iun. 2026, 07:10
Realitatea Financiara
Cel mai greu an pentru agricultură din ultimele 3 decenii. Tone de cartofi se strică pe câmp
24 iun. 2026, 20:06
Iulian Budusan
Plafonarea prețurilor la alimente de bază în 2026: Lista completă a celor 17 produse cu adaos comercial blocat până la 31 decembrie
18 iun. 2026, 12:47
Iulian Budusan
Comisia Europeană blochează total exportul de oi și capre din România. Tánczos Barna acuză o decizie „disproporționată”
13 iun. 2026, 17:49
Iulian Budusan
Incredibil, dar adevărat: Românii au ajuns să plătească mai mult ca italienii pe alimente. Care este diferența
13 iun. 2026, 10:06
Realitatea Financiara
UE propune un ajutor de 540 de milioane de euro pentru fermierii afectați de criza îngrășămintelor
11 iun. 2026, 18:22
Iulian Budusan
Portiția legislativă din Parlament. Procesatorii scapă de plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază
11 iun. 2026, 16:41
Iulian Budusan
Bulgaria interzice prin lege creșterea prețurilor: Cum vor fi controlate tarifele online
8 iun. 2026, 15:03
Realitatea Financiara
Alertă la graniță: România a ridicat la maximum gradul de securitate, după raportarea unui focar de pestă porcină în Ungaria
1 iun. 2026, 16:09
Realitatea Financiara
România ar putea să aibă o producție de semințe de floarea soarelui de doar 1,5 tone la hectar, din cauza vremii. Avertisemntul sumbru al experților agricoli ucraineni
26 mai 2026, 08:36
Realitatea Financiara
Fermierii români trag un semnal de alarmă: explozia prețurilor la îngrășăminte pune agricultura sub presiune
24 mai 2026, 13:56
Realitatea Financiara
Înșelătoria cu etichetele de la raft, ce a descoperit ministrul Agriculturii: „Nu am putut verifica dacă produsul e românesc”
20 mai 2026, 15:48
Iulian Budusan
Plafonarea prețurilor la alimentele de bază se prelungește? Ce se întâmplă după 30 iunie
14 mai 2026, 10:21
Realitatea Financiara
EUROSTAT: Vânzările de pesticide din UE au crescut cu 8% în 2024
12 mai 2026, 21:48
Realitatea Financiara
Acordul care ne otrăvește. Uniunea Europeană închide porțile pentru carnea din Brazilia
7 mai 2026, 12:14
Realitatea Financiara
Tone de carne cu salmonella, în primul lot importat de Grecia din Brazilia, prin acordul Mercosur
5 mai 2026, 08:47
Realitatea Financiara
Uniunea Europeană cere strategii mai solide pentru protejarea fermierilor
20 apr. 2026, 18:35
Emanuel Focșan
Ministrul Agriculturii, atacuri în rafală la adresa lui Bolojan: „Rolul unui guvern e să sprijine producătorii români, nu multinaționalele”
16 apr. 2026, 07:37
Realitatea Financiara
Fermierii români, în pragul disperării. Cer măsuri urgente pentru reducerea costurilor și asigurarea accesului la îngrășăminte, energie și finanțare
31 mar. 2026, 20:52
Iulian Budusan
Subvenție motorină 2026: Schimbări în mecanismul de rambursare a accizei. Plățile către transportatori, efectuate în regim de urgență
31 mar. 2026, 15:33
Emanuel Focșan
Ședință cu scandal, acordul Mercosur ajunge pe masa Guvernului. Miniștrii Agriculturii și Justiției au dat aviz negativ, în timp ce Oana Țoiu îl susține - SURSE
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