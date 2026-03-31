Agro

Zelenski cere României deblocarea tranzitului de cereale ucrainene

Zelenski cere României deblocarea tranzitului de cereale ucrainene

Programul de guvernare propune despăgubiri de până la 200 de euro/ha pentru secetă

Programul de guvernare propune despăgubiri de până la 200 de euro/ha pentru secetă

Schimbări majore. Pâinea nu va mai fi pâine! Denumirea ar putea fi permisă doar în anumite condiții

Schimbări majore. Pâinea nu va mai fi pâine! Denumirea ar putea fi permisă doar în anumite condiții

Bani pentru fermierii afectați de secetă! Cine poate primi ajutorul și când se depun cererile

Bani pentru fermierii afectați de secetă! Cine poate primi ajutorul și când se depun cererile

Industria și agricultura au redus puternic consumul de apă în România. INS: volumul distribuit a scăzut cu 14,5% în 2025

Industria și agricultura au redus puternic consumul de apă în România. INS: volumul distribuit a scăzut cu 14,5% în 2025

Tanczos Barna, avertisment după discuțiile cu fermierii: „Agricultura nu mai poate supraviețui la aceste prețuri”

Tanczos Barna, avertisment după discuțiile cu fermierii: „Agricultura nu mai poate supraviețui la aceste prețuri”

Exporturile de animale vaccinate împotriva pestei micilor rumegătoare ar putea fi deblocate în maximum o lună

Exporturile de animale vaccinate împotriva pestei micilor rumegătoare ar putea fi deblocate în maximum o lună

Ciobanii protestatari și-au prezentat revendicările unui consilier al lui Nicușor Dan. Ce li s-a promis?

Ciobanii protestatari și-au prezentat revendicările unui consilier al lui Nicușor Dan. Ce li s-a promis?

Ursula von der Leyen promite sprijin de urgență pentru fermierii europeni, la o zi după protestele ciobanilor români

Ursula von der Leyen promite sprijin de urgență pentru fermierii europeni, la o zi după protestele ciobanilor români

Lupte de stradă în jurul Guvernului, instigatorii infiltrați la protestul fermierilor au atacat forțele de ordine – LIVE TEXT

Lupte de stradă în jurul Guvernului, instigatorii infiltrați la protestul fermierilor au atacat forțele de ordine – LIVE TEXT

Ucraina pregătește sprijin pentru fermieri, în condițiile în care exporturile agricole au scăzut la 40% din capacitate

Ucraina pregătește sprijin pentru fermieri, în condițiile în care exporturile agricole au scăzut la 40% din capacitate

Fermierii români, loviți de valul de scumpiri: România, în topul UE la creșterea costurilor de producție agricolă

Fermierii români, loviți de valul de scumpiri: România, în topul UE la creșterea costurilor de producție agricolă

Alertă ONU: Costul global al alimentelor a atins recordul ultimilor ani, Ucraina exportă doar 30%

Alertă ONU: Costul global al alimentelor a atins recordul ultimilor ani, Ucraina exportă doar 30%

Fermierii români sunt în pragul falimentului din cauza scumpirilor din țară și a invaziei importurilor ieftine

Fermierii români sunt în pragul falimentului din cauza scumpirilor din țară și a invaziei importurilor ieftine

Mercosur începe să dea rateuri. UE suspendă importurile de carne din Brazilia

Mercosur începe să dea rateuri. UE suspendă importurile de carne din Brazilia

Scumpiri record ale produselor agricole de bază. Piața, supusă presiunii războaielor și secetei

Scumpiri record ale produselor agricole de bază. Piața, supusă presiunii războaielor și secetei

România conduce detașat în topul scumpirilor din UE

România conduce detașat în topul scumpirilor din UE

Ultimatum dat liderilor politici de reprezentanții mediului agricol, reuniți la Neptun: Învestirea unui guvern stabil în 20 de zile sau alegeri anticipate

Ultimatum dat liderilor politici de reprezentanții mediului agricol, reuniți la Neptun: Învestirea unui guvern stabil în 20 de zile sau alegeri anticipate

Sancțiuni în agricultură: Consiliul Concurenței amendează 15 firme care au fixat ilegal prețurile

Sancțiuni în agricultură: Consiliul Concurenței amendează 15 firme care au fixat ilegal prețurile

Fermierii sunt la capătul puterilor. Seceta și nepăsarea autorităților le-au ruinat toată munca. Un reportaj marca Realitatea Plus

Fermierii sunt la capătul puterilor. Seceta și nepăsarea autorităților le-au ruinat toată munca. Un reportaj marca Realitatea Plus

Strigătul unui tânăr fermier: „Vai de noi unde am ajuns”. Laptele pleacă ieftin din fermă și ajunge la prețuri uriașe pe raft

Strigătul unui tânăr fermier: „Vai de noi unde am ajuns”. Laptele pleacă ieftin din fermă și ajunge la prețuri uriașe pe raft

Semnal de alarmă în agricultură. 3,5 milioane de fermieri pot fi afectați de strategia pentru conservarea biodiversității

Semnal de alarmă în agricultură. 3,5 milioane de fermieri pot fi afectați de strategia pentru conservarea biodiversității

Românii rămân fără apă din cauza caniculei: restricții extinse în Dolj. Oamenii au „cu program la robinet”

Românii rămân fără apă din cauza caniculei: restricții extinse în Dolj. Oamenii au „cu program la robinet”

Șeful ANSVSA, mesaj controversat după plecarea fermierilor: le-a transmis că au fost dezinformați și că nu-și dă demisia

Șeful ANSVSA, mesaj controversat după plecarea fermierilor: le-a transmis că au fost dezinformați și că nu-și dă demisia

Tensiuni și gaze lacrimogene la protestul fermierilor. Oamenii cer demisia șefului ANSVSA și s-au mutat în Piața Victoria– LIVE TEXT

Tensiuni și gaze lacrimogene la protestul fermierilor. Oamenii cer demisia șefului ANSVSA și s-au mutat în Piața Victoria– LIVE TEXT

Poluarea cu azot din agricultură costă UE până la 182 de miliarde de euro pe an

Poluarea cu azot din agricultură costă UE până la 182 de miliarde de euro pe an

Lovitură pentru agricultori. Până la 5 ani de închisoare pentru captarea ilegală a apei din surse de suprafață și subterane

Lovitură pentru agricultori. Până la 5 ani de închisoare pentru captarea ilegală a apei din surse de suprafață și subterane

Fermierii români, la un pas de faliment. Un reportaj marca Realitatea Plus

Fermierii români, la un pas de faliment. Un reportaj marca Realitatea Plus

Bolojan se laudă că a scăzut deficitul bugetar și vorbește despre „corecția necesară” a finanțelor statului

Bolojan se laudă că a scăzut deficitul bugetar și vorbește despre „corecția necesară” a finanțelor statului

Cel mai greu an pentru agricultură din ultimele 3 decenii. Tone de cartofi se strică pe câmp

Cel mai greu an pentru agricultură din ultimele 3 decenii. Tone de cartofi se strică pe câmp

Plafonarea prețurilor la alimente de bază în 2026: Lista completă a celor 17 produse cu adaos comercial blocat până la 31 decembrie

Plafonarea prețurilor la alimente de bază în 2026: Lista completă a celor 17 produse cu adaos comercial blocat până la 31 decembrie

Comisia Europeană blochează total exportul de oi și capre din România. Tánczos Barna acuză o decizie „disproporționată”

Comisia Europeană blochează total exportul de oi și capre din România. Tánczos Barna acuză o decizie „disproporționată”

Incredibil, dar adevărat: Românii au ajuns să plătească mai mult ca italienii pe alimente. Care este diferența

Incredibil, dar adevărat: Românii au ajuns să plătească mai mult ca italienii pe alimente. Care este diferența

UE propune un ajutor de 540 de milioane de euro pentru fermierii afectați de criza îngrășămintelor

UE propune un ajutor de 540 de milioane de euro pentru fermierii afectați de criza îngrășămintelor

Portiția legislativă din Parlament. Procesatorii scapă de plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază

Portiția legislativă din Parlament. Procesatorii scapă de plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază

Bulgaria interzice prin lege creșterea prețurilor: Cum vor fi controlate tarifele online

Bulgaria interzice prin lege creșterea prețurilor: Cum vor fi controlate tarifele online

Alertă la graniță: România a ridicat la maximum gradul de securitate, după raportarea unui focar de pestă porcină în Ungaria

Alertă la graniță: România a ridicat la maximum gradul de securitate, după raportarea unui focar de pestă porcină în Ungaria

România ar putea să aibă o producție de semințe de floarea soarelui de doar 1,5 tone la hectar, din cauza vremii. Avertisemntul sumbru al experților agricoli ucraineni

România ar putea să aibă o producție de semințe de floarea soarelui de doar 1,5 tone la hectar, din cauza vremii. Avertisemntul sumbru al experților agricoli ucraineni

Fermierii români trag un semnal de alarmă: explozia prețurilor la îngrășăminte pune agricultura sub presiune

Fermierii români trag un semnal de alarmă: explozia prețurilor la îngrășăminte pune agricultura sub presiune

Înșelătoria cu etichetele de la raft, ce a descoperit ministrul Agriculturii: „Nu am putut verifica dacă produsul e românesc”

Înșelătoria cu etichetele de la raft, ce a descoperit ministrul Agriculturii: „Nu am putut verifica dacă produsul e românesc”

Plafonarea prețurilor la alimentele de bază se prelungește? Ce se întâmplă după 30 iunie

Plafonarea prețurilor la alimentele de bază se prelungește? Ce se întâmplă după 30 iunie

EUROSTAT: Vânzările de pesticide din UE au crescut cu 8% în 2024

EUROSTAT: Vânzările de pesticide din UE au crescut cu 8% în 2024

Acordul care ne otrăvește. Uniunea Europeană închide porțile pentru carnea din Brazilia

Acordul care ne otrăvește. Uniunea Europeană închide porțile pentru carnea din Brazilia

Tone de carne cu salmonella, în primul lot importat de Grecia din Brazilia, prin acordul Mercosur

Tone de carne cu salmonella, în primul lot importat de Grecia din Brazilia, prin acordul Mercosur

Uniunea Europeană cere strategii mai solide pentru protejarea fermierilor

Uniunea Europeană cere strategii mai solide pentru protejarea fermierilor

Ministrul Agriculturii, atacuri în rafală la adresa lui Bolojan: „Rolul unui guvern e să sprijine producătorii români, nu multinaționalele”

Ministrul Agriculturii, atacuri în rafală la adresa lui Bolojan: „Rolul unui guvern e să sprijine producătorii români, nu multinaționalele”

Fermierii români, în pragul disperării. Cer măsuri urgente pentru reducerea costurilor și asigurarea accesului la îngrășăminte, energie și finanțare

Fermierii români, în pragul disperării. Cer măsuri urgente pentru reducerea costurilor și asigurarea accesului la îngrășăminte, energie și finanțare

Subvenție motorină 2026: Schimbări în mecanismul de rambursare a accizei. Plățile către transportatori, efectuate în regim de urgență

Subvenție motorină 2026: Schimbări în mecanismul de rambursare a accizei. Plățile către transportatori, efectuate în regim de urgență

Ședință cu scandal, acordul Mercosur ajunge pe masa Guvernului. Miniștrii Agriculturii și Justiției au dat aviz negativ, în timp ce Oana Țoiu îl susține - SURSE

Ședință cu scandal, acordul Mercosur ajunge pe masa Guvernului. Miniștrii Agriculturii și Justiției au dat aviz negativ, în timp ce Oana Țoiu îl susține - SURSE

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