Realitatea Financiara - Știri de Ultimă Oră

Taxele și impozitele locale din București rămân la nivelul din 2026

Taxele și impozitele locale din București rămân la nivelul din 2026

Fiscalitate

Primarul general Ciprian Ciucu a decis să propună menținerea taxelor și impozitelor locale din București, precum și a tarifelor pentru parcările de reședință, la nivelul anului 2026. Proiectul este în dezbatere publică.

Auto

Preț carburanți 4 noiembrie 2026. Unde găsesc șoferii cea mai ieftină benzină, motorină și GPL

Actualitate

Diferențe uriașe între județele României: Bucureștenii au de aproape patru ori mai mulți bani decât locuitorii din Giurgiu

Actualitate

Județul Alba, pe locul 23 la șomaj: 6.006 persoane înregistrate la sfârșitul lunii august

Actualitate

Plafonarea prețurilor la gaze ar putea fi prelungită după expirarea schemei actuale

Energie

România a importat cu 75% mai multe gaze în 2025. Producția internă a scăzut

Actualitate

Ana Maria Păcuraru, avertisment pentru București după primele rezultate parțiale din SUA: „Alianța noastră nu e cu un președinte, e cu America!”

Recomandări

1

Impozitele pe locuințe vor fi dublate sau triplate? Ce spune premierul Luca Niculescu

Actualitate
2

Facturi cu TVA redus la curent și gaze? Ce planuri are Chisăliță

Actualitate
3

Plafonarea prețurilor la energie ar putea reveni. Ce spune Dumitru Chisăliță despre noile măsuri

Actualitate
4

Programul Rabla 2027: Guvernul pregătește majorarea bugetului și schimbarea criteriilor de finanțare

Actualitate
5

Petrișor Peiu: „Inflația din România ar putea depăși 10%”

ExclusivActualitate

Urmărește-ne pe

Facebook

Citește și

Consilierul lui Isărescu avertizează: România e pe marginea prăpastiei financiare
Actualitate -

Consilierul lui Isărescu avertizează: România e pe marginea prăpastiei financiare

Anca Alexandrescu, despre contractul de 2,5 milioane de lei atribuit de Bolojan și Jurca în plină austeritate: „Instituțiile statului ar trebui să cerceteze”
Actualitate -

Anca Alexandrescu, despre contractul de 2,5 milioane de lei atribuit de Bolojan și Jurca în plină austeritate: „Instituțiile statului ar trebui să cerceteze”

Salariul minim ar putea ajunge la 5.079 de lei în 2027. Ce variante analizează Guvernul și cât cer sindicatele
Actualitate -

Salariul minim ar putea ajunge la 5.079 de lei în 2027. Ce variante analizează Guvernul și cât cer sindicatele

Programul Rabla Auto 2026: Înscrierile deschise, vouchere de până la 18.500 de lei
Actualitate -

Programul Rabla Auto 2026: Înscrierile deschise, vouchere de până la 18.500 de lei

Marți, 3 noiembrie, ediție incendiară a emisiunii „Culisele Statului Paralel” despre alegerile din SUA, cu Anca Alexandrescu și Ana Maria Păcuraru
Actualitate -

Marți, 3 noiembrie, ediție incendiară a emisiunii „Culisele Statului Paralel” despre alegerile din SUA, cu Anca Alexandrescu și Ana Maria Păcuraru

Rețeaua de magazine Flanco a fost vândută
Actualitate -

Rețeaua de magazine Flanco a fost vândută

ANAF le permite românilor să reclame problemele de la ghișee. Cum pot evalua angajații și serviciile Fiscului
Actualitate -

ANAF le permite românilor să reclame problemele de la ghișee. Cum pot evalua angajații și serviciile Fiscului

Exclusive

Luca Niculescu, despre salariile românilor: „Economia trebuie să crească”

Luca Niculescu, despre salariile românilor: „Economia trebuie să crească”

Daniel Udrescu: Când afacerea crește, dar binecuvântarea se pierde

Daniel Udrescu: Când afacerea crește, dar binecuvântarea se pierde

Prețul carburanților rămâne ridicat dacă războiul din Orientul Mijlociu continuă

Prețul carburanților rămâne ridicat dacă războiul din Orientul Mijlociu continuă

Grupul 5 de la Termocentrala Turceni a fost repornit după o nouă avarie. Unitatea de 285 MW a revenit în Sistemul Energetic Național

Grupul 5 de la Termocentrala Turceni a fost repornit după o nouă avarie. Unitatea de 285 MW a revenit în Sistemul Energetic Național

Bogdan Hossu (Cartel Alfa) cere tăierea subvențiilor pentru partide: „Să se anuleze finanțarea de la buget”
Exclusiv

Bogdan Hossu (Cartel Alfa) cere tăierea subvențiilor pentru partide: „Să se anuleze finanțarea de la buget”

Daniel Udrescu: Contributivitatea și proporționalitatea patrimonială în timp

Daniel Udrescu: Contributivitatea și proporționalitatea patrimonială în timp

Scandalul ROBOR: cum pot recupera românii prejudiciile provocate de înțelegerile dintre bănci. Proiectul care poate simplifica despăgubirile

Scandalul ROBOR: cum pot recupera românii prejudiciile provocate de înțelegerile dintre bănci. Proiectul care poate simplifica despăgubirile

Facturile la energie, sub presiune. Ce soluții pregătește Ministerul Energiei pentru reducerea prețurilor

Facturile la energie, sub presiune. Ce soluții pregătește Ministerul Energiei pentru reducerea prețurilor

Carburanții și alimentele se scumpesc masiv în această iarnă
Actualitate-

Carburanții și alimentele se scumpesc masiv în această iarnă

Marți, 3 noiembrie, ediție incendiară a emisiunii „Culisele Statului Paralel” despre alegerile din SUA, cu Anca Alexandrescu și Ana Maria Păcuraru
Actualitate-

Marți, 3 noiembrie, ediție incendiară a emisiunii „Culisele Statului Paralel” despre alegerile din SUA, cu Anca Alexandrescu și Ana Maria Păcuraru

Descoperă

Energie

Iarna scumpirilor: prețurile la pompă și la raft ar putea exploda. Atacurile din Marea Neagră scumpesc transportul petrolului

Fiscalitate

Daniel Udrescu: USR, contraelita proiectelor. Cum produce selecția socială o ideologie compactă și o politică externă fără nuanțe

Actualitate

Negocieri la Guvern pentru majorarea salariului minim în 2027. Sindicatele cer 5.000 de lei brut

Actualitate

Pe terenurile unei foste mari uzine din Iași ar putea apărea blocuri

Actualitate

Pensiile care au scăzut după recalculare

Actualitate

Facturile la energie electrică ar putea crește cu până la 22%. Ce se întâmplă cu prețul gazelor

Fiscalitate

Daniel S. Udrescu sesizează Avocatul Poporului privind efectele disproporționate ale impozitării proprietăților

Fiscalitate

Daniel Udrescu: Impozitarea inflației. Când statul transformă o estimare nerealizată într-o obligație fiscală reală

Actualitate

Indexarea pensiilor în 2027: estimare preliminară de 7,3% și impact bugetar de 9,6 miliarde de lei

Actualitate

Florin Manole: Alocațiile copiilor nu vor fi majorate uniform, se propune sprijin direcționat

Actualitate

Majorări de până la 22% pentru facturile la electricitate și gaze

Actualitate

CNAIR: Se montează parapetele de protecție pe Lotul 3 Afumați-Pantelimon, Autostrada Bucureștiului

Ultimele Știri

Mai Multe