Realitatea Financiara - Știri de Ultimă Oră
Taxele și impozitele locale din București rămân la nivelul din 2026
Primarul general Ciprian Ciucu a decis să propună menținerea taxelor și impozitelor locale din București, precum și a tarifelor pentru parcările de reședință, la nivelul anului 2026. Proiectul este în dezbatere publică.
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