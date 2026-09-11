Realitatea Financiara - Știri de Ultimă Oră

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4 nov. 2026, 10:55

Taxele și impozitele locale din București rămân la nivelul din 2026

4 nov. 2026, 10:33

Circulația se deschide pe cei 13 km de autostradă A0 între Afumați și Glina

4 nov. 2026, 10:07

Datoriile Damen Mangalia au crescut la 2,3 miliarde de lei în perioada falimentului

4 nov. 2026, 09:32

Înmatriculările de mașini din România s-au prăbușit! Scădere de aproape 20% în doar trei luni

4 nov. 2026, 09:16

Autostrada A7 Bacău – Pașcani: stadiul fizic a ajuns la 77% pe unul dintre loturi