Ucraina pregătește sprijin pentru fermieri, în condițiile în care exporturi agricole au scăzut la 40% din capacitate

Publicat 11 sept. 2026, 21:12 Actualizat 11 sept. 2026, 21:29 Sursă Realitatea.net

În plin război și sub blocada navală impusă de Rusia în Marea Neagră, Ucraina își consolidează strategia de protejare a agriculturii – una dintre principalele surse de finanțare ale efortului militar. Exporturile au ajuns la doar 40% din nivelul normal, însă Ministerul Agriculturii de la Kiev subliniază că volumul livrărilor pe rute alternative crește treptat, iar autoritățile pregătesc un pachet amplu de sprijin pentru fermieri.

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