Industria și agricultura au redus puternic consumul de apă în România. INS: volumul distribuit a scăzut cu 14,5% în 2025

Volumul total de apă distribuit la nivel național a înregistrat un recul puternic în 2025, potrivit datelor publicate miercuri, 30 septembrie, de Institutul Național de Statistică și Studii Economice (INSSE). Principala cauză a scăderii a fost reducerea cantităților livrate către agricultură, industrie și construcții. În schimb, consumul populației a crescut semnificativ, confirmând tendința de extindere a accesului la rețeaua publică de alimentare cu apă.
Agricultura și industria au tras în jos distribuția totală de apă
Chiar dacă populația a consumat mai multă apă în 2025, diminuarea cererii din partea agriculturii și a sectorului industrie-construcții a avut un impact mult mai puternic asupra indicatorului general, rezultând o scădere pe ansamblu de 14,5% față de anul precedent, potrivit datelor Institutului Național de Statisitică și Studii Economie (INSSE).
În schimb, volumul distribuit populației a crescut cu 75.969 mii metri cubi, în același interval de timp analizat.
Diferențe uriașe între regiuni: În București-Ilfov aproape toți locuitorii au acces la apă, în regiunea Nord-Est doar jumătate
Cea mai mare pondere a populației conectate la sistemul public de alimentare cu apă s-a înregistrat în regiunea București-Ilfov, unde 98,3% dintre locuitori beneficiază de acces la rețea. La polul opus se află regiunea Nord-Est, unde doar 53,3% din populație este conectată la sistemul public de alimentare cu apă. Între cele două extreme se află regiuni precum Sud-Est, cu 89,9% și Sud-Muntenia: 71,6%.
Diferența de 45 de puncte procentuale dintre București-Ilfov și Nord-Est evidențiază unul dintre cele mai mari decalaje de infrastructură publică din România.
Pe ansamblu, însă, numărul românilor conectați la rețeaua publică de apă a continuat să crească. Ponderea populației racordate a urcat de la 77,6% în 2024 la 78,2% din populația rezidentă a României în 2025.