Agro· 1 min citire
Scumpiri record ale produselor agricole de bază. Piața, supusă presiunii războaielor și secetei
Publicat31 aug. 2026, 20:31
Actualizat31 aug. 2026, 20:35
SursăRealitatea PLUS
Ne îndreptăm cu pași repezi către o explozie a prețului la alimente! În luna august s-au înregistrat deja creșteri uriașe la anumite categorii, însă situația amenință să se înrăutățească și mai mult. Grâul, porumbul, zahărul și cacaua sunt alimentele de bază cele mai afectate. Într-un final, prețurile mai mari de pe piețele agricole se vor reflecta în produsele de pe rafturile magazinelor. Lanțurile de aprovizionare sunt tot mai vulnerabile în fața războaielor și a fenomenelor meteo extreme.
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