Agro· 1 min citire
Fermierii români sunt în pragul falimentului din cauza scumpirilor din țară și a invaziei importurilor ieftine
Publicat2 sept. 2026, 09:16
SursăRealitate Plus
Fermierii români sunt disperați din cauza problemelor economice cu care se confruntă țara noastră. Carnea de porc se vinde la un preț mult prea mic pentru a acoperi costurile de producție, mai ales pe fondul scumpirii fără precedent a energiei și carburanților. Crescătorii de animale spun că sunt îngenunchiați de scumpiri și importuri.
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