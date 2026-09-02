Agro· 1 min citire

Fermierii români sunt în pragul falimentului din cauza scumpirilor din țară și a invaziei importurilor ieftine

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat2 sept. 2026, 09:16
SursăRealitate Plus

Fermierii români sunt disperați din cauza problemelor economice cu care se confruntă țara noastră. Carnea de porc se vinde la un preț mult prea mic pentru a acoperi costurile de producție, mai ales pe fondul scumpirii fără precedent a energiei și carburanților. Crescătorii de animale spun că sunt îngenunchiați de scumpiri și importuri.

Maricel Lazăr, un fermier din comuna Gologanu, Vrancea, crește sute de porci, însă problemele cu care se confruntă au atins cote fără precedent.

Am fost de câteva ori la minister, nu numai eu, ci și cu președinții noștri. Am pus pe hârtie calculele, socotelile. Se știe că în România porcul se produce sub prețul de producție. Soluții ar fi, în primul rând, să avem un raft în supermarketuri și hipermarketuri unde să fie exclusiv carne românească, cu tricolorul, branduit frumos.

Se vinde carne din afară, congelată. O dezgheață și o vând ca și carne proaspătă. Noi încărcăm porcul la 5 dimineața, la 7 este în abator, iar a doua zi în galantar. Nu este aceeași calitate. Aici avem câștig de cauză.a declarat fermierul pentru Realitatea Plus.

Crescătorii de animale au început, rând pe rând, să își închidă afacerile, deoarece pierd mai mult decât investesc.

De asemenea, declararea unor focare de pestă porcină și închiderea mai multor ferme au făcut ca producția autohtonă de carne să scadă semnificativ.

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