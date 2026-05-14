EUROSTAT: Vânzările de pesticide din UE au crescut cu 8% în 2024

Vânzările de pesticide în Uniunea Europeană au ajuns în 2024 la aproximativ 316.000 de tone, în creștere cu 8% față de anul precedent, marcând o revenire după doi ani consecutivi de declin, potrivit datelor publicate de Eurostat.

Cu toate acestea, nivelul actual rămâne cu 12% sub cel din 2011, când în statele membre UE s-au comercializat aproape 351.000 de tone de pesticide.

Cele mai mari ponderi din totalul vânzărilor au fost reprezentate de fungicide și bactericide, care au însumat 40% din total, urmate de erbicide și distrugători de buruieni, cu 35%, și insecticide și acaricide, cu 17%.

Cele mai mari volume de pesticide au fost vândute în Franța, Spania, Germania și Italia, state care sunt și principalii producători agricoli ai blocului comunitar, mai arată sursa citată .

Datele arată însă diferențe importante între statele membre în perioada 2011–2024. Cele mai mari scăderi ale vânzărilor au fost înregistrate în Cehia, Italia, Irlanda și Portugalia. În România, declinul a fost de aproximativ 20%.

În schimb, vânzările de pesticide au crescut în mai multe state membre, cele mai mari avansuri fiind raportate în Letonia, Austria și Lituania.