EUROSTAT: Vânzările de pesticide din UE au crescut cu 8% în 2024

14 mai 2026, 10:21
Vânzările de pesticide în Uniunea Europeană au ajuns în 2024 la aproximativ 316.000 de tone, în creștere cu 8% față de anul precedent, marcând o revenire după doi ani consecutivi de declin, potrivit datelor publicate de Eurostat.

Cu toate acestea, nivelul actual rămâne cu 12% sub cel din 2011, când în statele membre UE s-au comercializat aproape 351.000 de tone de pesticide.

Cele mai mari ponderi din totalul vânzărilor au fost reprezentate de fungicide și bactericide, care au însumat 40% din total, urmate de erbicide și distrugători de buruieni, cu 35%, și insecticide și acaricide, cu 17%.

Cele mai mari volume de pesticide au fost vândute în Franța, Spania, Germania și Italia, state care sunt și principalii producători agricoli ai blocului comunitar, mai arată sursa citată.

Datele arată însă diferențe importante între statele membre în perioada 2011–2024. Cele mai mari scăderi ale vânzărilor au fost înregistrate în Cehia, Italia, Irlanda și Portugalia. În România, declinul a fost de aproximativ 20%.

În schimb, vânzările de pesticide au crescut în mai multe state membre, cele mai mari avansuri fiind raportate în Letonia, Austria și Lituania.

