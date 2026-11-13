Schimbări în rețeaua Annabella: cel puțin 15 dintre magazinele preluate de la Profi și Mega Image nu mai funcționează

Publicat 13 nov. 2026, 12:44 Actualizat 13 nov. 2026, 13:08 Sursă Realitatea.Net

După o operațiune de extindere care i-a adus 87 de magazine preluate de la Profi și Mega Image, Annabella își regândește amprenta comercială. Cel puțin 15 dintre unitățile respective au fost închise în primul an de la tranzacție.

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