Uniunea Europeană cere strategii mai solide pentru protejarea fermierilor

Statele membre ale Uniunea Europeană sunt îndemnate să își consolideze măsurile de protecție pentru fermieri în fața riscurilor tot mai diverse, precum schimbările climatice, volatilitatea piețelor și tensiunile geopolitice. Apelul a fost lansat de comisarul european pentru agricultură, Christophe Hansen, în contextul unor discuții informale ale miniștrilor Agriculturii desfășurate la Nicosia.

Comisia Europeană solicită fiecărui stat membru să elaboreze și să transmită strategii concrete în cadrul viitoarei Politica Agricolă Comună (PAC). Aceste planuri vor include reforme naționale și investiții pentru perioada 2028–2034, indicând modul în care vor fi utilizate fondurile europene.

Executivul comunitar propune o restructurare majoră a PAC începând din 2028, prin comasarea mai multor instrumente financiare într-un singur fond de mari dimensiuni destinat sprijinirii fermierilor. Deși inițiativa a fost apreciată pentru flexibilitatea oferită statelor membre, aceasta a generat și îngrijorări privind posibile discrepanțe regionale și riscul diminuării standardelor de mediu.

Negocierile dintre statele membre și Parlamentul European se anunță complexe și de durată, obiectivul fiind ajungerea la un acord până la sfârșitul anului.