Tanczos Barna, avertisment după discuțiile cu fermierii: „Agricultura nu mai poate supraviețui la aceste prețuri”

Publicat 21 sept. 2026, 20:28 Sursă Realitatea.net

Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, a declarat luni, după întâlnirea cu reprezentanții Forumului Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România (APPR), că agricultura românească riscă să nu mai fie sustenabilă în contextul scumpirii accelerate a carburanților și îngrășămintelor.

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