Tanczos Barna, avertisment după discuțiile cu fermierii: „Agricultura nu mai poate supraviețui la aceste prețuri”

Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, a declarat luni, după întâlnirea cu reprezentanții Forumului Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România (APPR), că agricultura românească riscă să nu mai fie sustenabilă în contextul scumpirii accelerate a carburanților și îngrășămintelor.
Barna a susținut că sprijinul financiar pentru fermieri trebuie acordat rapid, deoarece întârzierile pot compromite lucrările agricole și capacitatea producătorilor de a-și continua activitatea.
Discuția a avut loc după ce mai mulți fermieri din cadrul APPR au mers luni dimineață la sediul Ministerului Agriculturii, reclamând lipsa dialogului cu ministrul interimar și cu reprezentanții instituției. Aceștia au revenit ulterior la minister, iar întâlnirea cu Barna Tanczos a avut loc în cursul după-amiezii.
Fermierii au reclamat costurile ridicate la motorină și îngrășăminte
Reprezentanții Forumului APPR au adus în discuție problemele cu care se confruntă agricultorii, în special majorarea costurilor de producție. Printre principalele teme s-au aflat prețul ridicat al motorinei, scumpirea îngrășămintelor și întârzierile privind măsurile de sprijin destinate sectorului agricol.
Tanczos Barna a afirmat că o parte dintre probleme erau deja cunoscute la nivelul ministerului și a explicat că întârzierile în adoptarea unor acte normative afectează direct calendarul plăților către fermieri.
„Au venit cu problemele pe care, în mare, le cunoșteam: provocările la care trebuie să facă față orice fermier din România, prețul foarte mare al combustibilului, al motorinei și al îngrășămintelor, dar și întârzierile generate de incapacitatea Guvernului de a emite ordonanțe”, a declarat ministrul interimar al Agriculturii.
Potrivit acestuia, în situațiile în care sprijinul nu este aprobat prin ordonanță, măsurile trebuie să treacă prin Parlament, procedură care poate prelungi perioada până la acordarea banilor.
Compensații pentru îngrășăminte și discuții despre DR-31
Ministrul Agriculturii le-a prezentat fermierilor demersurile pregătite pentru compensarea parțială a creșterii prețurilor la îngrășăminte. De asemenea, părțile au analizat și condițiile pentru intervenția DR-31, program care vizează contribuțiile financiare pentru plata primelor de asigurare.
Tanczos Barna a arătat că APPR are o poziție diferită față de propunerea avansată de minister, în special în ceea ce privește intervalul pentru care ar urma să fie aplicată intervenția.
„Vom continua discuțiile în această săptămână. Am discutat mult despre intervenția DR-31, iar fermierii au o altă abordare față de propunerea ministerului. Urmează să vedem care va fi decizia finală privind perioada de aplicare”, a precizat ministrul.
Tanczos Barna: Banii trebuie să ajungă la timp
După întâlnire, ministrul interimar a apreciat că dialogul cu reprezentanții APPR a fost unul constructiv. El a respins, indirect, acuzațiile privind refuzul dialogului, explicând că există numeroase organizații active în agricultura românească și că încearcă să răspundă solicitărilor venite din partea tuturor.
„Sunt foarte multe asociații, forumuri, federații și cluburi ale fermierilor. Încerc să fac față solicitărilor de întâlniri și să avem discuții constructive cu toată lumea”, a spus Tanczos Barna.
Oficialul a subliniat însă că dificultatea majoră nu este doar nivelul sprijinului financiar, ci momentul în care acesta ajunge efectiv la fermieri. În opinia sa, ajutoarele acordate după încheierea perioadelor esențiale pentru semănat, fertilizare sau lucrările cu utilaje nu mai pot corecta pierderile deja produse.
„Dacă fermierul nu a avut bani să cumpere îngrășămintele la timp, plata făcută ulterior nu mai rezolvă problema. La fel, dacă nu a putut alimenta tractorul pentru arat, compensarea accizei la motorină venită prea târziu nu mai ajută”, a explicat ministrul.
Barna Tanczos a cerut Guvernului și Parlamentului să accelereze procedurile pentru măsurile de sprijin, avertizând că întârzierile pot împinge unele exploatații agricole spre incapacitate de plată.