Comisia Europeană blochează total exportul de oi și capre din România. Tánczos Barna acuză o decizie „disproporționată”

Publicat 18 iun. 2026, 12:47 Sursă Realitatea.Net

Comisia Europeană a prelungit oficial interdicția privind exportul de ovine și caprine din România către statele din afara Uniunii Europene până la 31 decembrie 2026. Decizia radicală de la Bruxelles vine ca reacție directă la confirmarea unui nou focar de pesta micilor rumegătoare în județul Mureș, punând sub presiune un sector care abia își relua livrările externe. Iată ce măsuri sunt impuse crescătorilor.

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