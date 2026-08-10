Agro· 2 min citire

Fermierii sunt la capătul puterilor. Seceta și nepăsarea autorităților le-au ruinat toată munca. Un reportaj marca Realitatea Plus

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat10 aug. 2026, 19:31
SursăRealitate Plus

Salvarea agriculturii românești nu stă doar în cât producem, ci și în cât reușim să păstrăm. România are nevoie urgentă de spații moderne de depozitare, pentru ca fermierii să nu mai fie obligați să-și vândă recolta imediat, la prețuri mici, doar pentru că nu au unde să o păstreze. În paralel, agricultorii se confruntă și cu seceta extremă, dar și cu scăderea drastică a puterii de cumpărare. Din acest motiv, în comuna Lungulețu din județul Dâmbovița, tone de legume ajung să se strice pe câmp. Un reportaj marca Realitatea Plus.

Fermierii cu care au vorbit jurnaliștii Realitatea Plus au același răspuns: în condițiile de secetă, „canalele de irigații sunt inexistente, iar statul român a pompat milioane de euro într-o instituție care nu face nimic pentru țăranul român.”

Costurile sunt uriașe, mai ales pentru cei care încearcă să se descurce singuri.

Avem o pompă… vă dați seama că costurile sunt uriașe. Avem furtuni, pierderi, iar toate guvernele ne-au promis și au fost doar simple minciuni.

Legumele rămân pe câmp, oamenii rămân fără venituri

În Lungulețu, oamenii trăiesc exclusiv din munca pământului. Investițiile sunt mari, iar clienții tot mai puțini.

Muncim și muncim degeaba. Investiția e mare, munca e mare, udatul e scump și nu avem cu ce face față la prețurile de acum, spune o localnică.
„Au rămas cartofi pe câmp, nu avem cui să-i vindem. Prețul e mic și tot nu avem cu ce. Foarte greu ne descurcăm. Nu avem cu ce trăi, cu ce să punem de la anul. Am o pensie de 1.280 de lei.

Motorina scumpă și lipsa irigațiilor pun capac agriculturii

Pe lângă lipsa unei piețe de desfacere, fermierii se lovesc de scumpirile record la motorină, motiv pentru crae irigarea a devenit un lux.

Dacă situația continuă în același ritm, agricultura românească riscă să dispară, iar România ar putea ajunge să mănânce exclusiv din import.

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