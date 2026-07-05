Fermierii români, la un pas de faliment. Un reportaj marca Realitatea Plus

Publicat 5 iul. 2026, 07:34 Sursă Realitatea.Net

Fermierii români muncesc din zori până seara, investesc tot ce au în solarii și pe câmp, își pun speranțele într-un an mai bun, iar la final ajung să privească neputincioși cum producția rămâne nevândută. În timp ce rafturile magazinelor sunt pline de legume din import, munca agricultorilor români riscă să se piardă. Costurile sunt tot mai mari, prețurile oferite sunt tot mai mici, iar cumpărători sunt din ce în ce mai puțini. Într-un solar, alături de producători, s-a află și jurnalistul Realitatea Plus, Mădălima Ignat!

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