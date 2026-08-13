Ultimatum dat liderilor politici de reprezentanții mediului agricol, reuniți la Neptun: Învestirea unui guvern stabil în 20 de zile sau alegeri anticipate

Publicat 13 aug. 2026, 18:51 Actualizat 13 aug. 2026, 18:52 Sursă Realitatea.net

Reprezentanții mediului agricol, patronal și asociativ, reuniți lîn cadrul Pactului Național de Dezvoltare Durabilă a României, au adoptat un mesaj ferm către clasa politică: 20 de zile pentru învestirea unui Guvern stabil sau organizarea alegerilor anticipate. Propunerea a fost formulată în cadrul Forumului de la Neptun, desfășurat în perioada 11–12 august, care a adus la aceeași masă reprezentanți ai mediului de afaceri, Camerelor de Comerț și Industrie, organizațiilor patronale și sindicale, mediului universitar și academic, organizațiilor profesionale, organizațiilor de consumatori și societății civile.

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