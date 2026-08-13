Ultimatum dat liderilor politici de reprezentanții mediului agricol, reuniți la Neptun: Învestirea unui guvern stabil în 20 de zile sau alegeri anticipate

Reprezentanții mediului agricol, patronal și asociativ, reuniți lîn cadrul Pactului Național de Dezvoltare Durabilă a României, au adoptat un mesaj ferm către clasa politică: 20 de zile pentru învestirea unui Guvern stabil sau organizarea alegerilor anticipate. Propunerea a fost formulată în cadrul Forumului de la Neptun, desfășurat în perioada 11–12 august, care a adus la aceeași masă reprezentanți ai mediului de afaceri, Camerelor de Comerț și Industrie, organizațiilor patronale și sindicale, mediului universitar și academic, organizațiilor profesionale, organizațiilor de consumatori și societății civile.
„Timpul discuțiilor sterile a expirat. România nu mai poate aștepta.”
Reprezentanții mediului agricol au transmis că România nu mai poate funcționa în blocaj politic. Semnatarii pactului cer „învestirea unui Guvern stabil, cu puteri depline, în maximum 20 de zile”, subliniind că, în caz contrar, „legitimitatea trebuie redată poporului prin alegeri anticipate”.
Documentul a fost inițiat de dr. ing. Nicu Vasile, președintele Pactului Național de Dezvoltare Durabilă a României.
Patru piloni pentru salvarea României din situația de criză
Potrivit declarației, criza politică actuală „distruge economia reală, lasă agricultura fără soluții în fața crizelor și blochează fondurile europene destinate modernizării comunităților rurale”. Reprezentanții agriculturii și industriei avertizează că paralizia decizională afectează direct investițiile, infrastructura rurală și capacitatea României de a accesa fondurile PNRR.
Documentul propune un plan strategic în patru piloni, considerat esențial pentru stabilitatea economică și socială:
Pilonul 1 – Salvarea economiei reale: sprijin energetic pentru antreprenori, finanțarea sistemelor de irigații, măsuri pentru procesarea internă a producției agricole și securizarea fondurilor europene.
Pilonul 2 – Forța de muncă: reducerea taxării pe salarii, reconversie profesională și dezvoltarea învățământului dual, plus un management inteligent al forței de muncă autohtone.
Pilonul 3 – Guvern stabil: sfârșitul interimatului și asumarea unui consens politic garantat de liderii partidelor, patronate și sindicate.
Pilonul 4 – Ultimatumul de 20 de zile: formarea unei majorități și învestirea unui Executiv legitim; în caz de eșec, declanșarea alegerilor anticipate.
MESAJUL INTEGRAL
Declarația de la Neptun a reprezentanților mediului agricol: Ultimatum de 20 de zile sau alegeri anticipate
Reprezentanți ai mediului agricol, patronal și asociativ reuniți în cadrul Pactului Național de Dezvoltare Durabilă a României cer clasei politice să pună capăt crizei politice și să asigure învestirea unui Guvern stabil, cu puteri depline, în maximum 20 de zile. În caz contrar, semnatarii pactului susțin declanșarea alegerilor anticipate și întoarcerea la vot pentru formarea unei noi majorități.
Propunerea a fost formulată în cadrul Forumului de la Neptun, desfășurat în perioada 11–12 august, care a adus la aceeași masă reprezentanți ai mediului de afaceri, Camerelor de Comerț și Industrie, organizațiilor patronale și sindicale, mediului universitar și academic, organizațiilor profesionale, organizațiilor de consumatori și societății civile, și este inițiată de președintele Pactului Național de Dezvoltare Durabilă a României, dr. ing. Nicu Vasile.
„Solicitare de urgență națională: Învestirea unui Guvern stabil sau declanșarea alegerilor anticipate
Domnilor lideri politici,
România profundă — reprezentată de comunitățile locale din satele și comunele țării, de producători, de agricultori și de intelectualitatea legată de glia străbună — vă adresează un apel ultimativ la responsabilitate.
Blocajul politic actual distruge economia reală, lasă agricultura fără soluții în fața crizelor și blochează fondurile europene destinate modernizării comunităților noastre rurale.
Vă punem la dispoziție un plan strategic clar și vă acordăm un termen ferm de 20 de zile pentru deblocarea țării. În caz contrar, legitimitatea trebuie redată poporului prin alegeri anticipate.
PROPUNERE PRIVIND - DECLARAȚIA DE LA NEPTUN 11-12 august 2026
A PACTULUI NATIONAL DE DEZVOLTARE DURABILA A ROMANIEI
Planul de salvare în 4 piloni prin ECHILIBRU SI UNITATE:
Guvern stabil în 20 de zile sau alegeri anticipate!
Doamnelor și domnilor, stimați participanți,
România se află într-un punct de inflexiune. Criza politică actuală a devenit o vulnerabilitate națională majoră. Într-un context global profund instabil, paralizia decizională de la București blochează motoarele vitale ale țării — industria, agricultura și întregul mediu economic —, ne costă miliarde de euro și ne amanetează viitorul.
Prin voința membrilor Pactului Național de Dezvoltare Durabilă, solicităm clasei politice adoptarea de urgență a următoarelor măsuri structurate pe 4 piloni strategici:
PILONUL 1: Salvarea economiei reale, a industriei și agriculturii:
Reziliență industrială: Solicitam scheme urgente de sprijin pentru antreprenori prin subventionarea costurilor energetici si predictibilitate fiscala pe termen lung.
Securitate alimentară și agricultură: Cerem finanțarea imediată a sistemelor de irigații, sprijin direct pentru fermierii afectați de crizele climatice și măsuri clare pentru procesarea producției agricole în țară. Asigurarea pietelor de desfacere de catre structurile guvernamentale- statale.
Securizarea PNRR și a fondurilor UE: Fiecare zi de blocaj politic înseamnă bani pierduți pentru infrastructura rurală, spitale, școli și modernizarea satului românesc dar si o indatorare excesiva.
PILONUL 2: Măsuri urgente pentru forța de muncă și stoparea exodului
Reducerea taxării pe muncă: Solicităm scăderea poverii fiscale pe salarii, în special pe cele mici și medii, pentru a opri exodul forței de muncă și a crește puterea de cumpărare.
Calificare și învățământ dual: Cerem reconversie profesionala si scolilor profesionale in sistem dual, corelate direct cu nevoile reale din economia romaneasca cu precadere in agricultură si industrie.
Cerem dezvoltarea unui management inteligent pe forta de munca autohtona, de analizat productivitatea muncii si numarul cartilor de munca de la ITM + incadrarea pe domenii de lucru pentru a vedea lipsa de strategie nationala a ultimilor 30 ani.
PILONUL 3: Pactul Național pentru un Guvern stabil și cu puteri depline
Sfârșitul interimatului: România nu mai poate fi condusă prin soluții de avarie; avem nevoie de un Executiv legitim, capabil să adopte legi și bugete corecte.
Consens politic garantat: Viitorul guvern trebuie asumat prin semnătura liderilor politici, a patronatelor și a sindicatelor, garantând linii roșii economice care nu vor fi modificate peste noapte.
PILONUL 4: Ultimatum de 20 de zile sau alegeri anticipate
Termen-limită ferm: Solicităm partidelor politice asumarea unei majorități și învestirea unui guvern stabil în termen de maximum 20 de zile de la adoptarea acestei Declarații.
Resetarea scenei politice: Dacă liderii politici eșuează în acest termen de 20 de zile, singura cale legitimă rămâne întoarcerea la urne. Decât un blocaj prelungit care distruge ratingul de țară, prăbușește industria și lasă ogoarele fără fonduri, preferăm un scrutin rapid pentru o nouă majoritate responsabilă.
Timpul discuțiilor sterile a expirat. România nu mai poate aștepta!”, se arată în textul declarației de la Neptun.
Demersul este susținut de Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR), împreună cu Alianța pentru Agricultură și Cooperare. Pactul Național de Dezvoltare Durabilă a României a fost încheiat la 16 ianuarie 2023, în Cetatea Alba Carolina, Sala Principia, cu participarea LAPAR, Patronatului Român Alba, Asociației Județene a Crescătorilor de Animale Apulum, Asociației Țara Vinului și Asociației Fermierilor Maghiari din România.