Tone de carne cu salmonella, în primul lot importat de Grecia din Brazilia, prin acordul Mercosur

Sursă: Realitatea Financiara

O cantitate importantă de carne de pui contaminate cu salmonella au fost descoperite în Grecia, în primul lot importat din Brazilia prin acordul Mercosur, intrat în vigoare la 1 mai. Descoperirea alimentează una dintre principalele nemulțumiri exprimate de procesatorii europeni, care avertizează că produsele ieftine din America de Sud nu respectă normele de siguranță alimentară din Uniunea Europeană.

Trei tone de pui congelat, adică 80% din cantitatea importată din Brazilia în Grecia în primele zile ale acordului comercial UE–Mercosur, au fost descoperite contaminate cu salmonella, într-o suburbie a Atenei, relatează keeptalkinggreece.com .

Mărfurile au fost returnate imediat, așa cum prevăd reglementările fitosanitare din Grecia.

Problema descoperită chiar la primele transporturi de produse din spațiul Mercosur ridică serioase semne de întrebare cu privire la eficiența mecanismelor de control ale Uniunii Europene, notează sursa citată, amintind că acordul a provocat reacții negative puternice din partea producătorilor și fermierilor, dar a fost în cele din urmă semnat – cu acordul eurodeputaților.

În cazul Greciei, situația este cu atât mai gravă cu cât este vorba de o destinașie turistică de vară extrem de populară, industria ospitalității caută cele mai mici prețuri pentru produele alimentare, iar serviciile veterinare funcționează cu un deficit de personal de circa 40%.