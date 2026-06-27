Agro· 1 min citire
Cel mai greu an pentru agricultură din ultimele 3 decenii. Tone de cartofi se strică pe câmp
Agricultură
Publicat27 iun. 2026, 07:10
SursăRealitatea.net
Cel mai greu an din ultimii 36 de ani pentru agricultura românească, avertizează agricultorii!Fermierii români sunt puși în mare pericol chiar în plină criză politică! România produce cantități uriașe de cartofi, care însă nu intră pe piața pentru că fermierii nu au piață de desfacere, conform Realitatea PLUS.
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