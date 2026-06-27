Agro· 1 min citire

Cel mai greu an pentru agricultură din ultimele 3 decenii. Tone de cartofi se strică pe câmp

Agricultură

Agricultură

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat27 iun. 2026, 07:10
SursăRealitatea.net

Cel mai greu an din ultimii 36 de ani pentru agricultura românească, avertizează agricultorii!Fermierii români sunt puși în mare pericol chiar în plină criză politică! România produce cantități uriașe de cartofi, care însă nu intră pe piața pentru că fermierii nu au piață de desfacere, conform Realitatea PLUS.

În paralel, consumul a scăzut cu peste 50% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar tone de cartofi ajung să se strice pe câmp în timp ce noi mâncăm de la străini. Spun agricultorii că prețul cartofului pentru en gros este sub prețul de producție, adică sub 0,8 bani.

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