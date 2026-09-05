Agro· 1 min citire
Alertă ONU: Costul global al alimentelor a atins recordul ultimilor ani, Ucraina exportă doar 30%
Seceta a afectat recoletele de cereale (Profimedia)
Publicat5 sept. 2026, 10:14
Actualizat5 sept. 2026, 11:08
SursăRealitatea.net
Prețurile alimentelor au ajuns în august la cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani, arată cel mai recent raport al Organizației Națiunilor Unite. Principala cauză este scăderea dramatică a exporturilor din Ucraina, din cauza atacurilor din Marea Neagră, precum și recoltele foarte slabe ale marilor producători europeni de cereale, între care și România. Semnalul de alarmă este legat de riscul declanșării unei crize alimentare la nivel mondial.
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