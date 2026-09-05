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Alertă ONU: Costul global al alimentelor a atins recordul ultimilor ani, Ucraina exportă doar 30%

Seceta a afectat recoletele de cereale (Profimedia)

Seceta a afectat recoletele de cereale (Profimedia)

Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat5 sept. 2026, 10:14
Actualizat5 sept. 2026, 11:08
SursăRealitatea.net

Prețurile alimentelor au ajuns în august la cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani, arată cel mai recent raport al Organizației Națiunilor Unite. Principala cauză este scăderea dramatică a exporturilor din Ucraina, din cauza atacurilor din Marea Neagră, precum și recoltele foarte slabe ale marilor producători europeni de cereale, între care și România. Semnalul de alarmă este legat de riscul declanșării unei crize alimentare la nivel mondial.

Atacurile din Marea Neagră destabilizează exporturile

FAO arată că indicele global al prețurilor alimentare a urcat la 133,3 puncte, cel mai mare nivel din martie 2022. Principala cauză, potrivit raportului, este intensificarea atacurilor asupra coridoarelor de transport din Marea Neagră a redus numărul navelor care mai intră în porturile ucrainene, crescând costurile și diminuând exporturile, potrivit Kyiv Independent.

Prețurile cerealelor au crescut cu 2,5 puncte, pe fondul incertitudinii privind fluxurile de export. Grâul, porumbul, orzul și orezul s-au scumpit la nivel global.

Exporturile Ucrainei, la doar 30% din țin

În primele două săptămâni din august, exporturile Ucrainei au scăzut la 30% din nivelul planificat, potrivit Ministerului Agriculturii de la Kiev, citat de Kyiv Idepenedent. Rusia refuză reluarea Inițiativei pentru Cereale din Marea Neagră și continuă atacurile asupra navelor și infrastructurii portuare.

Creșterea prețurilor la uleiuri vegetale, zahăr, carne și lactate completează tabloul îngrijorător. În timp ce producția globală de cereale este revizuită în scădere cu 3,4 milioane de tone, FAO avertizează că lumea se apropie de cel mai mare declin anual al producției din 2018.

România și Ungaria, recolte dezastruoase de porumb, din cauza secetei - analiză Reuters

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