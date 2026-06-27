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Bolojan se laudă că a scăzut deficitul bugetar și vorbește despre „corecția necesară” a finanțelor statului
Ilie Bolojan
Publicat27 iun. 2026, 16:00
SursăRealitatea.net
Premierul demis Ilie Bolojan a transmis o postare în care afirmă că execuția bugetară pe primele cinci luni indică o reducere semnificativă a deficitului bugetar al României în 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.
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