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Bolojan se laudă că a scăzut deficitul bugetar și vorbește despre „corecția necesară” a finanțelor statului

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan

Scris deAndreea Damian
Publicat27 iun. 2026, 16:00
SursăRealitatea.net

Premierul demis Ilie Bolojan a transmis o postare în care afirmă că execuția bugetară pe primele cinci luni indică o reducere semnificativă a deficitului bugetar al României în 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Deficit în scădere cu peste 40%

Potrivit datelor prezentate de Bolojan, deficitul bugetar a scăzut cu peste 40% în 2026, ajungând la 36 de miliarde de lei, față de 64 de miliarde de lei înregistrate în aceeași perioadă a anului precedent.

Diferența este de peste 28 de miliarde de lei, pe care fostul premier o descrie drept prima corecție importantă după o perioadă în care cheltuielile statului ar fi crescut mult peste nivelul producției economice.

„Statul începe să cheltuiască mai aproape de cât își permite”

Ilie Bolojan susține că această evoluție indică o schimbare de direcție în modul în care sunt gestionate finanțele publice, afirmând că statul începe să își ajusteze cheltuielile la nivelul resurselor disponibile.

El consideră că această corecție nu mai putea fi evitată și reprezintă o etapă necesară în echilibrarea bugetului.

Comparație cu un proces de tratament

În mesajul său, premierul demis compară reducerea deficitului cu un proces medical, susținând că o astfel de ajustare poate genera inițial dificultăți, dar ar fi esențială pentru redresare.

Bolojan afirmă că, asemenea unui tratament, perioada inițială poate fi mai dificilă, însă ar reprezenta drumul către o îmbunătățire pe termen lung.

Mesaj privind viitorul finanțelor publice

În același context, el susține că, în anii următori, reducerea deficitului ar putea permite direcționarea unor sume mai mari către dezvoltare, servicii publice și investiții, în locul cheltuielilor cu dobânzile.

În finalul mesajului, Ilie Bolojan le mulțumește românilor pentru perioada traversată până în prezent, în contextul măsurilor economice prezentate.

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