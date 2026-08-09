Agro· 1 min citire
Strigătul unui tânăr fermier: „Vai de noi unde am ajuns”. Laptele pleacă ieftin din fermă și ajunge la prețuri uriașe pe raft
Publicat9 aug. 2026, 15:15
SursăRealitatea PLUS
Țăranul român muncește din greu, dar nu mai câștigă. Laptele de la fermă se vinde cu bani puțini, în timp ce la raft prețul explodează. Un tânăr fermier are un mesaj tranșant privind criza în care a fost aruncată agricultura românească, conform Realitatea PLUS.
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