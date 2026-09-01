Mercosur începe să dea rateuri. UE suspendă importurile de carne din Brazilia

Uniunea Europeană suspendă, începând de joi, importurile de carne de pasăre și carne de vită din Brazilia, precum și pe cele de ouă și miere. Decizia vine după ce Comisia Europeană a cerut garanții suplimentare privind respectarea regulilor europene referitoare la utilizarea antibioticelor în creșterea animalelor.
Bruxellesul nu a stabilit deocamdată o dată pentru reluarea importurilor. Comisia Europeană susține că livrările vor putea fi reluate după ce Brazilia va demonstra că produsele sale îndeplinesc cerințele europene.
Ce condiții trebuie să îndeplinească Brazilia
Comisia Europeană consideră că autoritățile braziliene nu au oferit suficiente garanții privind respectarea normelor europene care limitează utilizarea abuzivă a antibioticelor în sectorul zootehnic.
„Brazilia este un partener important al UE și colaborăm îndeaproape, constructiv și pozitiv cu autoritățile braziliene pentru a ne asigura că respectă aceste cerințe. Odată ce această conformitate va fi demonstrată, exporturile în UE pot fi reluate”, a declarat luni seara, pentru AFP, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.
Guvernul brazilian nu a comentat imediat anunțul, însă în luna mai anunțase că „va lua rapid” toate măsurile necesare pentru reluarea livrărilor către piața europeană.
Carnea de pasăre ar putea reveni mai repede
Pentru carnea de pasăre și miere este deja în desfășurare un audit care ar urma să se încheie vineri.
În cazul în care verificarea este considerată concludentă, iar statele europene își dau acordul, exporturile de carne de pasăre din Brazilia către Uniunea Europeană ar putea fi reluate în următoarele săptămâni.
Situația este diferită în cazul cărnii de vită, unde procesul ar putea dura mai mult.
„Din cauza lungimii ciclurilor de producție pentru speciile de animale în cauză, data de la care Brazilia ar putea fi în măsură să certifice respectarea cerințelor UE variază în funcție de sector”, a explicat Comisia Europeană.
Decizia vine după acordul Mercosur
Suspendarea importurilor are loc într-un context în care Uniunea Europeană încearcă să își consolideze controalele asupra produselor agricole provenite din Brazilia.
Bruxellesul s-a confruntat cu presiuni puternice din partea reprezentanților sectorului agricol și a Franței după semnarea, în ianuarie 2026, a acordului de liber schimb cu țările Mercosur, grup din care fac parte Argentina, Brazilia, Uruguay și Paraguay.
În luna mai, Brazilia a fost eliminată de pe lista țărilor considerate conforme cu normele europene privind utilizarea intensivă a antibioticelor în creșterea animalelor. Măsura a venit pe fondul presiunilor exercitate de sectorul agricol după acordul comercial cu țările Mercosur.
Brazilia este un furnizor important de carne de vită
Importanța Braziliei pentru piața europeană este reflectată de volumul exporturilor.
În 2025, Brazilia a fost al doilea cel mai mare exportator de carne de vită către Uniunea Europeană. Peste 92.000 de tone de produse din carne de vită au ajuns pe piața europeană, valoarea acestora depășind 713 milioane de euro.
Pentru producătorii brazilieni, regulile europene privind antibioticele reprezintă însă o provocare importantă.
„Un fermier european nu are cum să concureze cu mine”, iar dacă guvernele „importă carne ieftină vor distruge agricultura țării lor”, a declarat pentru AFP Carlos Roberto dos Santos, un fermier din Barretos, în statul Sao Paulo, din sud-estul Braziliei.
Fermierul a explicat că produsul folosit pentru animalele sale „le ajută să digere iarba”, astfel încât acestea să ia „mai multă greutate; nu este folosit pentru a trata nicio boală”.
Ce interzic regulile europene privind antibioticele
Reglementările Uniunii Europene interzic folosirea antimicrobienelor în creșterea animalelor cu scopul de a crește randamentul acestora.
De asemenea, animalele nu pot fi tratate cu antimicrobiene destinate combaterii infecțiilor la oameni.
Aceste reguli fac parte din politica europeană de combatere a rezistenței antimicrobiene, prin limitarea tratamentelor cu antibiotice atunci când acestea nu sunt necesare.
Problema a devenit una de interes la nivel mondial, pe fondul creșterii numărului de infecții rezistente la medicamente.
Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, bacteriile rezistente la antimicrobiene sunt responsabile direct pentru peste un milion de decese în fiecare an și contribuie la aproape cinci milioane de decese suplimentare anual.