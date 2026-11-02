Carburanții și alimentele se scumpesc masiv în această iarnă

Publicat 2 nov. 2026, 16:47 Sursă Realitatea.Net

Adrian Negrescu avertizează că dezechilibrele interne ale economiei românești pot accentua presiunile externe generate de criza europeană. Perturbarea rutelor maritime, pe fondul atacurilor repetate, afectează lanțurile logistice și aprovizionarea cu materii prime, energie și bunuri.

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