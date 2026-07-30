Tensiuni și gaze lacrimogene la protestul fermierilor. Oamenii cer demisia șefului ANSVSA și au pormnit în marș spre Palatul Victoria– LIVE TEXT

Publicat 30 iul. 2026, 11:55 Actualizat 30 iul. 2026, 12:18 Sursă realitatea.net

Tensiuni la protestul fermierilor care se derulează în fața sediului ANSVSA din București. Manifestația, anunțată inițial ca fiind una pașnică, a degenerat după ce o parte dintre protestatari au încercat să treacă de gardurile de protecție. Au fost tensiuni uriașe, jandarmii s-au îmbrâncit cu ciobanii, asta în timp ce fermierii spun că au ajuns la capătul rădării și cer soluții urgente pentru problemele lor. În acest context social tensionat, Televiziunea Poporului face apel la calm.

Distribuie articolul