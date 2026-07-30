Tensiuni și gaze lacrimogene la protestul fermierilor. Oamenii cer demisia șefului ANSVSA și au pormnit în marș spre Palatul Victoria– LIVE TEXT

Tensiuni la protestul fermierilor care se derulează în fața sediului ANSVSA din București. Manifestația, anunțată inițial ca fiind una pașnică, a degenerat după ce o parte dintre protestatari au încercat să treacă de gardurile de protecție. Au fost tensiuni uriașe, jandarmii s-au îmbrâncit cu ciobanii, asta în timp ce fermierii spun că au ajuns la capătul rădării și cer soluții urgente pentru problemele lor. În acest context social tensionat, Televiziunea Poporului face apel la calm.
UPDATE 12:00 - Conform programului stabilit, protestatarii au pornit în marș spre Piața Victoriei, unde au autorizație de a manifesta până la ora 17:00.
UPDATE 11:30 - Fermierii care protestează în fața sediului Autorității Naționale Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor cer demisia sau demiterea șefului instituției, pe care îl acuză că nu a venit să discute cu ei și să le asculte problemele, deși îl consideră principalul vinovat pentru blocarea exporturilor de ovine.
UPDATE 10:30 - Jandarmeria Română a transmis un mesaj de ultimă oră, în contextul tensiunilor apărute joi dimineață la protestul fermierilor din Piața Presei din București. Instituția precizează că manifestația este declarată ca adunare publică și că forțele de ordine intervin pentru menținerea siguranței participanților.
UPDATE ORA 10:00 – Spiritele s-au încins între protestatari și forțele de ordine, din cauza faptului că niciun reprezentant al ANSVSA nu a venit să discute cu oamenii La un moment dat au fost folosite gaze lacrimogene, iar efectivele de ordine au fost sporite, inclusiv prin aducerea mai multor garduri și a unor mașini speciale de intervenție.
Prima parte a acțiunii are loc în fața sediului ANSVSA, între orele 10:00 și 13:00, unde sunt așteptați aproximativ 1.500 de participanți.
După profesori, după pensionari, polițiști și personal medical, vedem că în aceste momente se află în stradă, în București, pentru a-și striga nemulțumirile, agricultori, legumicultori, crescătorii de animale. De-a lungul zilei o să urmăriți transmisiuni speciale marca Realitatea PLUS, care dau voce nemulțumirilor fermierilor, a transmis jurnalistul Realitatea Plus Alessia Păcuraru.
Ulterior, fermierii pornesc în marș spre Piața Victoriei, unde protestul continuă până la ora 17:00, cu peste 5.000 de participanți adunați în fața clădirii Guvernului.
Sectorul ovin traversează „cea mai gravă criză din ultimele decenii”, spun organizațiile de profil. Exporturile de ovine au fost blocate, mii de ferme sunt în pragul falimentului, iar pierderile sunt evaluate la peste 128 de milioane de euro.
Fermierii sunt de părere că președintele ANSVSA este de vină că nu a localizat focarul de pesta micilor rumegătoare în România. Milioane de miei trebuiau să ajungă în perioada asta către Algeria, Indonezia, Maroc și Iordania, însă animalele sunt izolate pe stoc.