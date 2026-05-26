Fermierii români trag un semnal de alarmă: explozia prețurilor la îngrășăminte pune agricultura sub presiune

Fermierii români cer măsuri urgente pentru reducerea costurilor la îngrășăminte și avertizează că agricultura riscă să fie afectată serios din cauza exploziei prețurilor din ultimele luni, conform Realitatea PLUS.

Alianța pentru Agricultură și Cooperare susține că suspendarea tarifelor vamale pentru îngrășămintele pe bază de azot, decisă de Consiliul Uniunii Europene, reprezintă doar un prim pas și nu rezolvă problemele majore cu care se confruntă fermierii europeni.

Ureea a depășit 700 de euro pe tonă

Reprezentanții agricultorilor spun că războiul din Ucraina, aplicarea mecanismului CBAM și tensiunile din Orientul Mijlociu au dus la creșteri puternice ale prețurilor la îngrășăminte.

Potrivit organizației, prețul ureei a depășit deja 700 de euro pe tonă în mai multe state europene.

Fermierii avertizează că actualele costuri sunt greu de suportat, mai ales în condițiile în care prețurile cerealelor au rămas aproape neschimbate.

Agricultorii spun că multe ferme riscă probleme financiare

Alianța pentru Agricultură și Cooperare atrage atenția că agricultorii sunt prinși între cheltuieli tot mai mari și venituri care nu cresc în același ritm, într-un moment important al sezonului agricol.

Organizația cere intervenții rapide pentru stabilizarea pieței îngrășămintelor și susține că sprijinul actual nu este suficient. Reprezentanții fermierilor avertizează că, fără măsuri concrete, multe exploatații agricole ar putea ajunge într-o situație financiară extrem de dificilă, iar producția agricolă ar putea avea de suferit în perioada următoare.