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Ursula von der Leyen promite sprijin de urgență pentru fermierii europeni, la o zi după protestele ciobanilor români

Președintele CE Ursula von der Leyen

Președintele CE Ursula von der Leyen

Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat16 sept. 2026, 11:46
SursăRealitatea.Net

Măsuri de ultim moment de la Uniunea Europeană pentru fermieri! Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat miercuri, 16 septembrie, un nou pachet de ajutoare pentru agricultorii afectați de crizele majore din ultimul an. Anunțul a fost făcut în cursul discursului anual privind starea Uniunii.

Ursula vor der Leyen a anunțat măsuri de urgență pentru secetă, energie, dar și pentru deficitul tot mai mare de apă.

"Fermierii europeni sunt cei mai buni din lume și îi vom sprijini mereu"- Von der Leyen

Cunoaștem problema deficitului de apă pentru fermierii noștri, precum și impactul asupra energiei și lanțului de aprovizionare. Cu toate acestea, conductele europene pierd prin scurgeri 1 litru din 4 — ce risipă! De aceea, vom lansa o nouă inițiativă privind apa, deoarece apa este prețioasă pentru industria noastră și pentru securitatea noastră alimentară. Culturile au nevoie de apă pentru a crește, pentru a supraviețui, iar recolte întregi depind de ea. Din acest motiv, vom veni cu propuneri pentru a îmbunătăți managementul riscurilor și pentru a acoperi deficitul de asigurare. Încă o dată, fermierii Europei s‑au ridicat la înălțimea provocării acestei veri fără sfârșit. Fermierii europeni sunt cei mai buni din lume și îi vom sprijini la fiecare pas, a afirmat Ursula Von der Leyen.

Schimbările climatice și fenomenele extreme

Von der Leyen a descris vara acestui an drept un „moment al adevărului” pentru Europa, referindu-se la incendii, secetă, valuri de căldură și retragerea ghețarilor, precum și la cele mai decente date științifice care arată că Europa se încălzește de două ori mai repede decât media globală.

În acest context, șefa CE a anunțat un nou cadru european pentru reziliența climatică, care ar urma să identifice cele mai vulnerabile teritorii ale Uniunii. Comisia pregătește, de asemenea, un plan european pentru valurile de căldură și o inițiativă privind apa.

În discurs, von der Leyen a propus și analizarea unei viitoare flote europene pentru combaterea incendiilor, după un sezon marcat de numeroase intervenții ale serviciilor de urgență.

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