Zelenski cere României deblocarea tranzitului de cereale ucrainene

Publicat 17 oct. 2026, 20:06 Sursă Realitatea.Net

Criza cerealelor la Marea Neagră se adâncește. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le solicită statelor vecine, inclusiv României, să permită culoarele de tranzit pentru produsele agricole, după ce ofensivele navale ale Rusiei au blocat complet porturile ucrainene.

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