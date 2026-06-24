Plafonarea prețurilor la alimente de bază în 2026: Lista completă a celor 17 produse cu adaos comercial blocat până la 31 decembrie

Plafonarea adaosului comercial la alimente de bază se prelungește până la sfârșitul anului 2026, după ce proiectul de lege a fost promulgat oficial de către președintele Nicușor Dan. Decizia afectează o listă de 17 produse esențiale și are ca scop protejarea puterii de cumpărare a românilor în fața inflației.
Măsura de plafonare a adaosului comercial pentru produsele alimentare de bază se prelungește oficial până la 31 decembrie 2026. Proiectul de lege, adoptat prin vot final de Camera Deputaților la începutul acestei luni, a fost promulgat, asigurând protecția puterii de cumpărare a românilor pentru tot restul anului.
Inițial, la finele lunii martie, Guvernul stabilise prelungirea acestei măsuri cu doar 3 luni, stabilind ca termen-limită data de 30 iunie 2026. Prin noua intervenție legislativă, mecanismul care blochează scumpirile speculative în magazine rămâne în vigoare, venind în sprijinul persoanelor cu venituri mici.
De ce s-a decis prelungirea plafonării adaosului comercial
Conform inițiatorilor acestui amendament, decizia de a menține prețurile sub control a fost dictată de realitatea economică actuală:
„Având în vedere creșterea inflației, este necesar ca produsele din listă să fie plafonate până la sfârșitul anului pentru protejarea puterii de cumpărare, precum și pentru asigurarea accesului la alimentele de bază a persoanelor cu veniturile mici.”
Mecanismul de plafonare a adaosului comercial a fost introdus pentru prima dată în România în iulie 2023, prin OUG 67/2023, pentru o perioadă inițială de 90 de zile. De atunci, din cauza presiunilor inflaționiste, măsura a fost prelungită succesiv prin mai multe ordonanțe de urgență, ultima dintre ele urmând să expire la 30 iunie 2026. Noul cadru legal extinde această protecție până la finalul iernii.
Lista oficială: Cele 17 alimente de bază cu prețuri plafonate până la finalul anului 2026
Plafonarea adaosului comercial se aplică strict pentru o listă clar definită de 17 categorii de produse alimentare, în variantele lor standard (fără specialități sau ambalaje premium):
1. Pâine albă simplă – cu gramaj cuprins între 300 și 500 grame, fără specialități.
2. Lapte de vacă de consum – ambalaj de 1 litru, cu 1,5% grăsime (este exclus laptele UHT).
3. Brânză telemea de vacă – comercializată la vrac.
4. Iaurt simplu din lapte de vacă – cu 3,5% grăsime, ambalaj de maximum 200 grame.
5. Făină albă de grâu "000" – pachete de până la 1 kg.
6. Mălai – pachete de până la 1 kg.
7. Ouă de găină – exclusiv calibrul M.
8. Ulei de floarea-soarelui – ambalaje de până la 2 litri.
9. Carne proaspătă de pui – include doar: pui întreg, tacâmuri de pui, pulpe de pui întregi cu os și aripi de pui (varianta standard).
10. Carne proaspătă de porc – în această categorie intră: carne de porc lucru, pulpă de porc cu os și fără os, precum și spată de porc.
11. Legume proaspete vrac – măsura se aplică pentru: roșii, ceapă, castreveți, fasole uscată, morcovi, ardei gras Bianca, ardei capia și usturoi.
12. Fructe proaspete vrac – sunt incluse doar: mere roșii, mere golden, prune, pere și struguri de masă.
13. Cartofi proaspeți albi – comercializați la vrac.
14. Zahăr alb tos – pachete de până la 1 kg.
15. Smântână – cu un conținut de 12% grăsime.
16. Unt – pachete cu un gramaj de până la 250 grame.
17. Magiun – borcane de până la 350 grame.
Această listă de produse rămâne neschimbată și va fi monitorizată în continuare de autoritățile de control pentru a se asigura că retailerii și distribuitorii respectă cotele de adaos comercial impuse de lege în toate lanțurile de magazine din țară.