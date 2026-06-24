Plafonarea prețurilor la alimente de bază în 2026: Lista completă a celor 17 produse cu adaos comercial blocat până la 31 decembrie

Publicat 24 iun. 2026, 20:06 Sursă Realitatea.Net

Plafonarea adaosului comercial la alimente de bază se prelungește până la sfârșitul anului 2026, după ce proiectul de lege a fost promulgat oficial de către președintele Nicușor Dan. Decizia afectează o listă de 17 produse esențiale și are ca scop protejarea puterii de cumpărare a românilor în fața inflației.

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