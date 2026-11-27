Publicat 27 nov. 2026, 12:39 Sursă Realitatea.Net

Zilele libere de Sfântul Andrei și Ziua Națională modifică programul obișnuit al cumpărăturilor. Marile rețele de supermarketuri au stabilit orarul pentru 30 noiembrie și 1 Decembrie, iar clienții trebuie să știe când găsesc magazinele deschise.

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