Bani pentru fermierii afectați de secetă! Cine poate primi ajutorul și când se depun cererile

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a anunțat că fermierii care au pierdut o parte din recolta de porumb și floarea-soarelui în urma secetei pedologice din 2025 pot depune cereri pentru sprijin financiar de urgență începând cu 12 octombrie.
Cererile se pot transmite până la 6 noiembrie 2026, prin centrele APIA, e-mail, poștă sau curierat. Bugetul total alocat pentru această măsură este de 155.361.520 de lei, conform Hotărârii Guvernului nr. 751/2026.
Sprijinul financiar acoperă pagubele suferite în sectorul vegetal, cu o valoare maximă de 333 de lei pe hectar eligibil. Acest plafon se aplică fermierilor ale căror culturi au fost afectate în proporție cuprinsă între 90% și 100%. Pentru gradul de afectare situat între 30% și 90%, suma este redusă proporțional cu procentul de pagubă stabilit în procesul-verbal.
Pentru a fi eligibili, producătorii agricoli trebuie să fi depus cererea de plată la APIA în anul 2025 și să dețină un proces-verbal de constatare și evaluare a pagubelor. Suprafața eligibilă se bazează pe cea determinată de agenție pentru plata aferentă anului 2025, iar fermierii trebuie să figureze în situațiile centralizatoare transmise de Direcțiile pentru Agricultură Județene.
APIA a precizat că plățile către beneficiari vor fi efectuate până la 31 decembrie 2026. Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. 3 la hotărârea guvernamentală.