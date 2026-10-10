Bani pentru fermierii afectați de secetă! Cine poate primi ajutorul și când se depun cererile

Scris de Andreea Damian Publicat: 10 oct. 2026, 08:34

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a anunțat că fermierii care au pierdut o parte din recolta de porumb și floarea-soarelui în urma secetei pedologice din 2025 pot depune cereri pentru sprijin financiar de urgență începând cu 12 octombrie.

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