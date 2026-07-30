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Șeful ANSVSA, mesaj controversat după plecarea fermierilor: le-a transmis că au fost dezinformați și că nu-și dă demisia

Președintele ANSVSA, Alexandru Bociu

Președintele ANSVSA, Alexandru Bociu

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat30 iul. 2026, 15:03
Actualizat30 iul. 2026, 15:04
Sursărealitatea.net

Președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, a făcut joi declarații controversate imediat după ce fermierii protestatari au părăsit platoul din fața instituției, revoltați că timp de ore întregi niciun oficial nu a ieșit să discute cu ei. Bociu a transmis că instituția „nu susține vaccinarea în masă, la nivel național, a efectivelor de ovine” și că fermierii ar fi fost dezinformați.

„ANSVSA dorește să combată dezinformările din spațiul public și precizează oficial că nu s-a decis vaccinarea în masă a oilor pe teritoriul României”, a transmis șeful instituției.

Mai mult, „ANSVSA nu susține vaccinarea în masă la nivel național, pentru că riscăm să blocăm Europa pe carne, lapte și produse lactate”, a declarat Bociu, subliniind că România a adus „500 de milioane de euro din exportul de ovine” în primele cinci luni ale anului. Acesta a criticat și decizia Comisiei Europene de a interzice exporturile către țările terțe, pe care a numit-o „disproporționată”.

Declarațiile vin după ce sute de crescători de oi i-au cerut demiterea, acuzând ANSVSA că a generat panică în rândul fermierilor și că a blocat exporturile prin comunicări contradictorii. În timpul protestului, oierii au încercat să intre în sediul instituției, iar jandarmii au folosit gaze lacrimogene pentru a-i dispersa.

Fermierii au continuat protestul în Piața Victoriei. Ei cer deblocarea exporturilor, compensarea integrală a pierderilor, vaccinarea împotriva antraxului pe cheltuiala statului și demiterea celor considerați responsabili pentru criză.

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