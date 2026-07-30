Agro· 1 min citire
Șeful ANSVSA, mesaj controversat după plecarea fermierilor: le-a transmis că au fost dezinformați și că nu-și dă demisia
Președintele ANSVSA, Alexandru Bociu
Publicat30 iul. 2026, 15:03
Actualizat30 iul. 2026, 15:04
Sursărealitatea.net
Președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, a făcut joi declarații controversate imediat după ce fermierii protestatari au părăsit platoul din fața instituției, revoltați că timp de ore întregi niciun oficial nu a ieșit să discute cu ei. Bociu a transmis că instituția „nu susține vaccinarea în masă, la nivel național, a efectivelor de ovine” și că fermierii ar fi fost dezinformați.
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