Șeful ANSVSA, mesaj controversat după plecarea fermierilor: le-a transmis că au fost dezinformați și că nu-și dă demisia

Publicat 30 iul. 2026, 15:03 Actualizat 30 iul. 2026, 15:04 Sursă realitatea.net

Președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, a făcut joi declarații controversate imediat după ce fermierii protestatari au părăsit platoul din fața instituției, revoltați că timp de ore întregi niciun oficial nu a ieșit să discute cu ei. Bociu a transmis că instituția „nu susține vaccinarea în masă, la nivel național, a efectivelor de ovine” și că fermierii ar fi fost dezinformați.

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