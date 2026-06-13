UE propune un ajutor de 540 de milioane de euro pentru fermierii afectați de criza îngrășămintelor

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 13 iun. 2026, 10:06

Comisia Europeană a prezentat un set de măsuri destinate fermierilor afectați de creșterea prețurilor la îngrășăminte, ca parte a Planului de Acțiune pentru Îngrășăminte anunțat recent, conform unui comunicat al Executivului comunitar.

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