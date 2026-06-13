Agro· 1 min citire
UE propune un ajutor de 540 de milioane de euro pentru fermierii afectați de criza îngrășămintelor
Fermieri
Comisia Europeană a prezentat un set de măsuri destinate fermierilor afectați de creșterea prețurilor la îngrășăminte, ca parte a Planului de Acțiune pentru Îngrășăminte anunțat recent, conform unui comunicat al Executivului comunitar.
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