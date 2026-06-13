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UE propune un ajutor de 540 de milioane de euro pentru fermierii afectați de criza îngrășămintelor

Fermieri

Fermieri

Realitatea Financiara
Scris de Realitatea Financiara Publicat: 13 iun. 2026, 10:06

Comisia Europeană a prezentat un set de măsuri destinate fermierilor afectați de creșterea prețurilor la îngrășăminte, ca parte a Planului de Acțiune pentru Îngrășăminte anunțat recent, conform unui comunicat al Executivului comunitar.

Potrivit Comisiei, tensiunile geopolitice și perturbările lanțurilor de aprovizionare au dus la majorarea prețurilor îngrășămintelor în Europa. Pentru a sprijini fermierii, CE propune două direcții principale.

Primul element este sprijinul financiar pentru achiziționarea de îngrășăminte: Comisia urmărește mobilizarea a 540 de milioane de euro, sumă care include o majorare cu 300 de milioane de euro a rezervei agricole din bugetul UE pe 2026. Statele membre vor putea completa această sumă cu finanțare națională de până la 200%, totalul putând ajunge la 1,5 miliarde de euro.

Al doilea element constă în ajustări ale Politicii Agricole Comune (PAC), care ar permite statelor membre acordarea unui sprijin mai rapid și flexibil pentru accesul la îngrășăminte. Printre măsuri se numără o nouă schemă de lichiditate pentru situații de criză (cofinanțată până la 65% din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală), posibilitatea acordării anticipate a plăților directe către fermieri și ajustarea bugetului plăților directe pentru anul 2027.

Comisarul european pentru agricultură și alimentație, Christophe Hansen, a declarat că sprijinul ar trebui să ajungă la fermierii care au nevoie să cumpere îngrășăminte pentru sezonul de semănat și să își asigure recoltele viitoare, precizând că măsurile vizează și îmbunătățirea fluxului de numerar al acestora.

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