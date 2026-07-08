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Zi decisivă la Volkswagen: soarta a peste 60.000 de angajați, decisă joi

Fabrică VW în Brazilia (Profimedia)

Fabrică VW în Brazilia (Profimedia)

Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat8 iul. 2026, 10:40
SursăRealitatea.Net

Zi decisivă la gigantul auto german Volkswagen. Joi, consiliul de administrație decide viitorul a peste 60.000 de angajați, care ar urma să fie disponibilizați, într-una dintre cele mai masive restructurări din industria auto la nivel global.

Potrivit informațiilor din interiorul companiei, citate de Frankfurter Allgemeine, șefii VW vor analiza joi planul de reducere a până la 60.000 de locuri de muncă la nivel mondial, pe lângă cele 50.000 de posturi deja vizate în Germania în rundele anterioare de tăieri. Mai multe fabrici europene – inclusiv Emden, Hanovra, Zwickau și Neckarsulm – ar putea fi închise sau redimensionate, dacă planul va fi aprobat.

Consiliul de supraveghere a ajuns la acest plan de restructurare radical din cauza presiunilor tot mai mari din industria auto, care se confruntă cu tarife comerciale, competiția agresivă din China, stagnarea cererii pentru vehicule electrice și costuri operaționale în creștere, notează analiștii germani.

Decizia este considerată una dintre cele mai tensionate din ultimul deceniu pentru Volkswagen, cu implicații majore pentru lanțurile de producție globale și pentru zeci de mii de familii din Europa și din alte regiuni în care grupul operează.

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