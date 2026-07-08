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Zi decisivă la Volkswagen: soarta a peste 60.000 de angajați, decisă joi
Fabrică VW în Brazilia (Profimedia)
Publicat8 iul. 2026, 10:40
SursăRealitatea.Net
Zi decisivă la gigantul auto german Volkswagen. Joi, consiliul de administrație decide viitorul a peste 60.000 de angajați, care ar urma să fie disponibilizați, într-una dintre cele mai masive restructurări din industria auto la nivel global.
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