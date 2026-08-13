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Un model Dacia a detronat Tesla și redevine cea mai vândută mașină din Europa

Foto/Arhivă/Dacia

Foto/Arhivă/Dacia

Scris deIulian Budusan
Publicat13 aug. 2026, 16:21
SursăRealitatea.Net

Dacia Sandero redevine regina vânzărilor auto pe continent. Modelul produs la Mioveni, dar și în Maroc, a reuşit să recupereze prima poziție în clasamentul european în luna iulie, devansând din nou rivalul electric Tesla Model Y, care se confruntă cu o nouă scădere a livrărilor.

Dacia Sandero reconfirmă de ce este cel mai apreciat model de pe piața continentală. După o perioadă de ajustări, automobilul produs de grupul Renault a revenit pe prima poziție în clasamentul vânzărilor europene, speculând din plin pașii greșiți ai principalilor săi rivali, Tesla Model Y și Renault Clio.

Contextul a fost extrem de favorabil pentru Dacia. SUV-ul electric american Tesla Model Y, după un val masiv de livrări stimulat de campaniile agresive de reduceri, a suferit o prăbușire bruscă a cererii în lunile următoare. În paralel, Renault Clio – un alt concurent direct de cursă lungă – a înregistrat o scădere abruptă a vânzărilor din cauza opririi producției și ieșirii de pe piață a celei de-a cincea generații, ieșire ce a lăsat un gol temporar în portofoliul francezilor.

Explozie de vânzări pe piețele externe și un avans spectaculos de 150% în Portugalia

Cifrele preliminare arată că Dacia Sandero a depășit pragul de 18.500 de înmatriculări pe aproape 90% din piețele europene monitorizate, performând excelent pe marile rute auto din Germania, Franța, Spania și Italia.

Gama Sandero a consemnat creșteri cu adevărat impresionante pe piețele secundare și emergente:

  • Portugalia: o creștere record de peste 150%;

  • Grecia: un avans de peste 100%;

  • Marea Britanie: o creștere de 65%;

  • Polonia: un plus consistent de 50%;

  • Franța: o creștere mai temperată, dar stabilă, de 11%.

Principalul catalizator din spatele acestei expansiuni este reprezentat de debutul livrărilor pentru varianta Sandero facelift. Noul model vine cu linii de design actualizate, un habitaclu considerabil modernizat și o gamă revizuită de motorizări. În plus, introducerea pe piață a noii versiuni hibride de 155 CP este estimată să impulsioneze și mai mult cifrele de vânzări în perioada următoare.

Unde se vinde cel mai bine Dacia Sandero: Franța rămâne lider, în timp ce românii preferă Loganul

Franța își menține statutul de cea mai mare piață de desfacere pentru Sandero, cu peste 7.700 de unități înmatriculate într-o singură lună. Topul piețelor de volum este completat de:

  • Italia și Spania: aproximativ 4.300 de unități fiecare;

  • Germania: peste 3.000 de exemplare;

  • Belgia: peste 1.000 de autoturisme.

Surprinzător, România nu mai figurează printre piețele majore pentru modelul Sandero, înregistrând o scădere de peste 6 procente. Șoferii români continuă să favorizeze varianta sedan a mărcii, respectiv Dacia Logan.

Cum arată podiumul european și unde au ajuns rivalii

În clasamentul general al înmatriculărilor europene, locul al doilea a fost adjudecat de Volkswagen Golf, urmat îndeaproape de crossover-ul german Volkswagen T-Roc și de japoneza Toyota Yaris Cross.

În schimb, fostul lider Renault Clio a coborât dramatic până pe locul 15, cu aproximativ 11.000 de unități vândute, ajungând la un nivel de volum similar cu cel al SUV-ului Dacia Duster.

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