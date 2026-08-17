Sorin Grindeanu acuză o prăbușire a investițiilor străine și îl atacă pe Bolojan: „Este cea mai clară radiografie a catastrofei economice”

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 17 aug. 2026, 16:18

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, îl critică dur pe premierul demis Ilie Bolojan și susține că datele privind investițiile străine directe indică o deteriorare puternică a situației economice. Grindeanu afirmă că investițiile străine directe au scăzut cu 82% în primele șase luni ale anului, comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

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