Bursa de la București trece pe roșu: Indicele BET scade cu un procent, tras în jos de Hidroelectrica

Corecție la Bursa de Valori București. Indicele BET a scăzut cu 1% în ședința din 6 august, până la nivelul de 35.700 de puncte, într-o zi în care o singură companie din compoziția sa a reușit să închidă pe verde. Performanța săptămânală trece astfel la -0,7%, însă dinamica de la începutul anului rămâne puternic pozitivă, cu un plus de 46%.
Ședința de tranzacționare a adus corecții vizibile pentru majoritatea companiilor din indicele de referință. Cele mai accentuate scăderi au fost consemnate de acțiunile Hidroelectrica (-3,7%) și Digi Communications (-2,2%), urmate de Transelectrica (-1,8%), Cris-Tim (-1,7%), BRD SocGen (-1,4%), Premier Energy (-1,3%) și Sphera (-1,3%).
La polul opus, o singură companie a reușit să închidă pe plus, respectiv Transport Trade Services (TTS), cu un avans modest de 0,6%. Titlurile OMV Petrom și MedLife au stagnat, încheind ziua la nivelul de referință.
Scăderile s-au reflectat direct și în evoluția celorlalți indici ai Bursei de Valori București. Indicele BET-BK, utilizat ca reper de administratorii fondurilor de acțiuni, s-a depreciat cu 0,7%, iar cel al sectorului energetic și al utilităților (BET-NG) a consemnat un recul de 1,2%. În același timp, indicele societăților de investiții financiare și al Fondului Proprietatea, BET-FI, a pierdut 0,5%.
Lichiditate de 137 de milioane de lei: Titlurile bancare și energetice au dominat rulajul
Activitatea de tranzacționare a totalizat un rulaj global de 137,2 milioane de lei. O treime din această sumă a fost generată de interesul investitorilor pentru doar trei companii: Banca Transilvania (20 de milioane de lei), Hidroelectrica (15,5 milioane de lei) și OMV Petrom (13,8 milioane de lei).
De asemenea, schimburile pe segmentele dedicate obligațiunilor și fondurilor tranzacționate la bursă (ETF-uri) au rămas sustinute, ambele înregistrând valori de câte 15 milioane de lei.
Evoluții externe: Europenii marchează creșteri, iar aurul rămâne la cote maxime
Spre deosebire de evoluția de la București, principalele piețe europene au consemnat o dinamică pozitivă. Indicele paneuropean Stoxx 600 avansa cu 0,4% spre finalul sesiunii de joi, fiind susținut de evoluțiile companiilor din piețe-cheie precum Germania, Marea Britanie, Norvegia, Austria și Belgia.
Pe piețele internaționale de mărfuri, prețul aurului a rămas ancorat aproape de maximul ultimelor șapte săptămâni. Evoluția a survenit în contextul în care cele mai recente date privind piața muncii din Statele Unite au indicat o temperare a angajărilor în sectorul privat. Un astfel de scenariu alimentează așteptările investitorilor că Rezerva Federală va evita o nouă majorare a dobânzii de referință la ședința din septembrie, un context tradițional favorabil pentru investițiile în aur.