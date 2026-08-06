Bursa de la București trece pe roșu: Indicele BET scade cu un procent, tras în jos de Hidroelectrica

Publicat 6 aug. 2026, 18:28 Sursă Realitatea.Net

Corecție la Bursa de Valori București. Indicele BET a scăzut cu 1% în ședința din 6 august, până la nivelul de 35.700 de puncte, într-o zi în care o singură companie din compoziția sa a reușit să închidă pe verde. Performanța săptămânală trece astfel la -0,7%, însă dinamica de la începutul anului rămâne puternic pozitivă, cu un plus de 46%.

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