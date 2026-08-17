Platforma de cadastru e din nou funcțională. Mii de cereri așteaptă să fie procesate

Publicat 17 aug. 2026, 15:30 Sursă Agerpres

Aplicația e-Terra funcționează, iar volumul ridicat de solicitări acumulat în perioada în care sistemul nu a fost disponibil este în curs de procesare. Aproximativ 100.000 de cereri au fost soluționate în perioada 11-17 august, în condițiile în care, la nivelul tuturor oficiilor de cadastru, au fost înregistrate 165.146 de cereri în perioada 11-14 august 2026, informează Guvernul.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre ANCPIcadastruplatforma