Piața de capital· 1 min citire
Prețul gazelor explodează în Europa înainte de iarnă: rezervele sunt la cel mai scăzut nivel din ultimii patru ani
Preț gaze Europa
Publicat20 iul. 2026, 08:51
SursăRealitatea.net
Prețurile la gaz continuă să se crească semnificativ în Europa. Experții avertizează că vom intra în această iarnă cu cea mai redusă rezervă din ultimii 4 ani. Mai mult, a explodat și prețul petrolului care a depășit pragul de 85 de dolari pe baril.
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