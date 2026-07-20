Prețul gazelor explodează în Europa înainte de iarnă: rezervele sunt la cel mai scăzut nivel din ultimii patru ani

Publicat 20 iul. 2026, 08:51 Sursă Realitatea.net

Prețurile la gaz continuă să se crească semnificativ în Europa. Experții avertizează că vom intra în această iarnă cu cea mai redusă rezervă din ultimii 4 ani. Mai mult, a explodat și prețul petrolului care a depășit pragul de 85 de dolari pe baril.

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