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Prețul gazelor explodează în Europa înainte de iarnă: rezervele sunt la cel mai scăzut nivel din ultimii patru ani

Preț gaze Europa

Preț gaze Europa

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat20 iul. 2026, 08:51
SursăRealitatea.net

Prețurile la gaz continuă să se crească semnificativ în Europa. Experții avertizează că vom intra în această iarnă cu cea mai redusă rezervă din ultimii 4 ani. Mai mult, a explodat și prețul petrolului care a depășit pragul de 85 de dolari pe baril.

Prețul gazelor la bursa din Olanda, de referință pentru piața europeană, a depășit pragul de 56 de euro pe MegaWatt. La începutul anului, a fost înregistrat un preț de 41 de euro. Astfel vorbim despre o creștere de 36% doar în ultima lună.

La momentul actual, depozitele de gaze din Uniunea Europeană sunt umplute în proporție de aproximativ 52%. România are în prezent un grad de umplere de 54%. În Marea Britanie, foarte mulți oameni și-au pus panouri fotovoltaice pentru a economisi bani. Aceștia ar plăti și cu 30% mai puțin pentru electricitate.

Conform prețurilor actuale pentru energie, dacă n-am fi făcut nimic, fără măsurile precedente, am plăti 150 de mii de euro pe an pentru electricitate. Acum, plătim doar 35 de mii. Odată cu începerea războiului din Orientul Mijlociu, UE a relaxat regulile referitor la stocarea gazelor. Astfel, statelor li se permite să urmărească atingerea unui nivel de cel puțin 80% din capacitate până la începutul lunii noiembrie. În mod normal, ținta standard este de 90%.

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