Piața de capital· 1 min citire
Alertă pentru economia României: țara ar putea ajunge la „junk”, iar românii ar putea plăti credite mai scumpe
Publicat29 iul. 2026, 10:47
SursăRealitatea PLUS
Agențiile internaționale de rating urmăresc situația din România, iar țara noastră riscă să fie retrogradată la categoria „junk”, considerată nerecomandată investițiilor. În plină criză politică, verdictul privind ratingul de țară va fi anunțat în doar câteva zile și ar putea influența investițiile din următoarele luni, notează Realitatea PLUS.
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