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Miruță s-a lăudat cu barjele, Dunărea scade în continuare. Deși situația era cunoscută din iulie, nimeni n-a mișcat un deget - DOCUMENTE

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat10 aug. 2026, 20:23
Actualizat10 aug. 2026, 20:52
SursăRealitatea PLUS

Realitatea Plus a prezentat documentele oficiale din care reiese că problema Dunării era cunoscută încă din luna iulie, specialiștii de la Apele Române au anticipat dezastrul de la Cernavodă și totuși nu s-a făcut nimic. Fluviul scade în continuare, deși Radu Miruță nu a pierdut nicio ocazie pentru a-și face campanie de imagine în timpul intervențiilor de pe Dunăre! Între timp, Bulgaria profită din plin de criza în domeniu și face profituri record din exporturile de energie, România fiind cel mai mare client al său.

Cei doar 8 centimetri în plus câștigați cu mari eforturi prin scufundarea barjelor în Dunăre ar putea fi pierduți. Avertismentul vine chiar din partea unui secretar de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, care spune că pericolul nu a trecut. Curenții Dunării sunt puternici și imprevizibili, de aceea barjele ar putea fi dislocate din poziția lor actuală, iar debitul suplimentar obținut va fi diminuat sau chiar anulat, spune acesta.

Ministrul demis Radu Miruță a derulat o adevărată campanie de imagine în jurul operațiunilor de pe Dunăre: mai întâi odată cu detonarea stâncii Pârjoaia, iar apoi cu prilejul scufundării barjelor. Cu toate acestea, ministrul nu a spus niciun cuvânt despre riscurile care încă sunt prezente.

În schimb, Radu Miruță nu a ezitat să îi aducă laude șefului său, Ilie Bolojan, căruia i-a mulțumit pentru coordonare și pentru sprijinul în depășirea blocajelor.

Toate postările sale sunt însoțite de fotografii artistice, făcute astfel încât să îl pună pe ministrul demis într-o lumină cât mai bună.

Între timp, vecinii bulgari se laudă că au devenit bateria Europei de Est. Centrala lor nucleară se află tot pe Dunăre, în aval de cea românească și continuă să funcționeze. Chiar și dacă se va înrăutăți situația de pe fluviu, spun autoritățile de la Sofia, Bulgaria va putea în continuare să acopere consumul intern, fiindcă dispune și de capacități de stocare.

Bateriile de care dispun vecinii noștri le permit să cumpere surplus din țara noastră și să ni-l revândă atunci când apare deficitul. 

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