Scădere de 28% pentru piața auto din România în iulie. Mașinile noi clasice frânează brusc, însă electricele și cele plug-in hibrid prind viteză

Publicat 11 aug. 2026, 12:09 Sursă Realitatea.Net

Luna iulie a adus o evoluție contrastantă pe piața auto autohtonă, marcând o prăbușire de 28% a înmatriculărilor de autoturisme noi față de iulie 2025. În schimb, segmentul vehiculelor nepoluante continuă să prindă viteză, înregistrând creșteri consistente de 57% pentru mașinile complet electrice și de 71% pentru cele de tip plug-in hybrid.

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