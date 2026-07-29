Airbus a finalizat un zbor-maraton de peste 24 de ore. Se pregătesc cele mai lungi curse comerciale din lume

Airbus, cel mai mare producător de aeronave din lume, a finalizat cu succes un zbor de probă de peste 24 de ore, o etapă esențială pentru lansarea viitoarelor curse comerciale ultra-lungi operate de compania australiană Qantas. Aeronava modificată A350-1000ULR a aterizat marți la Toulouse, în Franța, după un zbor fără escală din Melbourne, relatează Reuters.
Un zbor de peste 24 de ore fără oprire
Potrivit Airbus, aeronava a rămas în aer 24 de ore și 24 de minute, parcurgând 23.075 de kilometri fără escală înainte de aterizarea la uzina companiei din Toulouse. Testul face parte din campania de certificare și verificare a modelului special adaptat pentru zboruri ultra-lungi.
Avionul folosit pentru test este o versiune modificată a modelului A350-1000, optimizată pentru autonomie maximă și eficiență pe distanțe foarte mari.
Proiectul „Sunrise” al Qantas
Zborul reprezintă o etapă-cheie în cadrul proiectului „Sunrise”, dezvoltat de Qantas, care urmărește lansarea celor mai lungi servicii comerciale de transport de pasageri din lume. Obiectivul principal este eliminarea escalelor dintre Australia și marile capitale europene și nord-americane.
Conform planurilor companiei, aeronavele A350-1000ULR vor opera zboruri non-stop între Sydney și Londra, precum și între Sydney și New York, cu o durată estimată de aproximativ 20 de ore.
Primele curse comerciale, programate pentru 2027
Qantas a comandat 12 aeronave A350-1000ULR. Primul avion din această serie poate transporta 238 de pasageri și a fost alimentat pentru test cu aproximativ 20.000 de litri de combustibil.
Compania australiană estimează că primele curse comerciale între Sydney și Londra vor începe din aprilie 2027, iar operarea regulată a zborurilor ultra-lungi este așteptată să se extindă din octombrie 2027.
Un zbor urmărit de milioane de oameni
Interesul public pentru zborul de test a fost uriaș. Potrivit platformei FlightRadar24, călătoria Airbus a devenit al doilea cel mai urmărit zbor din istoria serviciului, fiind depășită doar de zborul din 2024 care a transportat sicriul Reginei Elisabeta a II-a.
Un nou record pentru aviația comercială
Testul Airbus depășește performanța celebrului Boeing 777-200LR Worldliner, care în 2005 a zburat 21.601,7 kilometri de la Hong Kong la Londra în 22 de ore și 42 de minute.
Specialiștii din industrie consideră că succesul programului Sunrise ar putea schimba radical piața zborurilor intercontinentale, reducând timpul total de călătorie și eliminând nevoia escalelor pe unele dintre cele mai lungi rute din lume.
Viitorul călătoriilor ultra-lungi
Dacă programul va intra în operare conform calendarului anunțat, pasagerii vor putea zbura direct din Australia către Europa și America de Nord, fără opriri intermediare. Airbus și Qantas susțin că aeronava a fost proiectată pentru a oferi un confort sporit pe zboruri foarte lungi, cu spații mai generoase și o configurație adaptată duratelor extreme de călătorie.
Finalizarea cu succes a zborului-maraton marchează un pas important către o nouă eră a aviației comerciale, în care distanțele dintre continente ar putea fi parcurse fără escală, în mai puțin de o zi.