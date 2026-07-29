Airbus a finalizat un zbor-maraton de peste 24 de ore. Se pregătesc cele mai lungi curse comerciale din lume

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 29 iul. 2026, 08:40

Airbus, cel mai mare producător de aeronave din lume, a finalizat cu succes un zbor de probă de peste 24 de ore, o etapă esențială pentru lansarea viitoarelor curse comerciale ultra-lungi operate de compania australiană Qantas. Aeronava modificată A350-1000ULR a aterizat marți la Toulouse, în Franța, după un zbor fără escală din Melbourne, relatează Reuters.

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