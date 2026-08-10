Scade numărul polițelor RCA: Datele ASF arată că 3 din 10 mașini circulă neasigurate

Scris de Iulian Budusan Publicat: 10 aug. 2026, 12:52

Fenomen periculos pe șoselele din România: aproape trei din ten mașini înmatriculate nu au asigurare auto obligatorie încheiată. Cifrele oficiale de la Autoritatea de Supraveghere Financiară arată o vulnerabilitate uriașă în trafic, expunându-i pe șoferii corecți la riscuri financiare majore în cazul producerii unui accident.

Distribuie articolul