Scade numărul polițelor RCA: Datele ASF arată că 3 din 10 mașini circulă neasigurate

Fenomen periculos pe șoselele din România: aproape trei din ten mașini înmatriculate nu au asigurare auto obligatorie încheiată. Cifrele oficiale de la Autoritatea de Supraveghere Financiară arată o vulnerabilitate uriașă în trafic, expunându-i pe șoferii corecți la riscuri financiare majore în cazul producerii unui accident.
Piața asigurărilor din România înregistrează un dezechilibru major care afectează direct buzunarul tuturor conducătorilor auto. Potrivit analizelor furnizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), la nivelul parcului auto național se cască o prăpastie uriașă între numărul de vehicule înregistrate și cel al polițelor RCA active, diferență care pune o presiune constantă pe tarifele finale.
Deficit masiv pe piață: Peste 3 milioane de vehicule fără poliță în vigoare
Datele oficiale ale ASF indică faptul că, la finalul primului trimestru, în România figura un total de peste 11,2 milioane de vehicule pentru care legea impune deținerea unei asigurări obligatorii. În mod paradoxal, numărul polițelor RCA în vigoare era de doar aproximativ 8 milioane.
Statistic, acest lucru înseamnă că aproximativ 30% dintre vehiculele înmatriculate — adică una din trei mașini — nu dețin un contract de asigurare valabil, deși din punct de vedere legal au drept de circulație. Deși o parte dintre aceste autovehicule pot fi inactive sau neutilizate, lipsa asigurării din sistem este luată în calcul direct de asigurători, determinând ajustarea în sus a tarifelor pentru șoferii de bună-credință.
Pagube de 14 milioane de euro provocate de șoferii neasigurați în prima jumătate din 2026
Vulnerabilitatea din trafic se reflectă în volumul despăgubirilor achitate din fondurile de garantare. Doar în primele șase luni ale anului 2026, incidentele provocate de mașini fără RCA au generat daune de amploare:
Accidente pe plan intern: Peste 45 de milioane de lei au fost achitați pentru soluționarea a aproximativ 750 de dosare de daună rezultate din accidente produse în România de șoferi neasigurați.
Accidente peste hotare: Pentru daunele provocate în afara țării de vehicule înmatriculate în România dar fără RCA, s-au plătit circa 5 milioane de euro în peste 840 de dosare.
În total, în numai o jumătate de an s-au strâns peste 1.600 de dosare de daună provocate de vehicule neasigurate, valoarea despăgubirilor apropiindu-se de 14 milioane de euro. Acumularea acestor costuri de compensare reprezintă unul dintre factorii principali care alimentează scumpirea polițelor RCA la nivelul întregului sistem.
Monitorizare video automată pe modelul rovinietei, pregătită de autorități
Pentru a descuraja acest fenomen, cadrul legal a fost adaptat astfel încât verificarea poliței RCA să poată fi realizată automatizat, fără a mai fi necesară oprirea vehiculelor în trafic de către echipajele de Poliție.
Sistemul va funcționa pe un principiu similar cu cel al verificării rovinietei:
Camerele inteligente amplasate pe drumurile publice vor citit numerele de înmatriculare ale mașinilor aflate în tranzit.
Interogarea bazei de date: Numărul citit va fi verificat automat în sistemul centralizat pentru a confirma existența unei polițe RCA active.
Emiterea sancțiunii: În cazul lipsei asigurării, proprietarul va fi identificat și sancționat direct.
Implementarea tehnică se află în pregătire, însă ASF nu a avansat până în prezent o dată certă de la care sistemul de control automat va deveni complet funcțional la nivel național.
Sancțiunile prevăzute de lege pentru lipsa RCA
Obligația de a deține o asigurare RCA valabilă revine tuturor categoriilor de vehicule care circulă pe drumurile publice — de la trotinete electrice, scutere și motociclete, până la autoturisme, vehicule de mare tonaj și autospeciale ale serviciilor de intervenție (Poliție, Pompieri, Ambulanță).
Contractele pot fi încheiate pe perioade de la o lună până la un an, tarifele fiind calculate pe baza profilului de risc (vârsta conducătorului auto, istoricul de daune, capacitatea cilindrică și județul de înmatriculare).
Șoferii depistați în trafic fără o poliță RCA valabilă riscă o amendă contravențională cuprinsă între 1.000 și 2.000 de lei, la care se adaugă măsura complementară de reținere a certificatului de înmatriculare și a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare până la prezentarea dovezii de asigurare.