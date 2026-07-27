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Grecia mărește subvenția pentru motorină
Subvenția pentru motorină
Guvernul elen va crește, de luna viitoare, subvenția pentru motorină cu încă 0,10 euro pe litru. Astfel, reducerea totală va ajunge la 0,15 euro/litru, a anunțat premierul Kyriakos Mitsotakis.
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