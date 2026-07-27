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Grecia mărește subvenția pentru motorină

Subvenția pentru motorină

Subvenția pentru motorină

Realitatea Financiara
Scris de Realitatea Financiara Publicat: 27 iul. 2026, 12:54

Guvernul elen va crește, de luna viitoare, subvenția pentru motorină cu încă 0,10 euro pe litru. Astfel, reducerea totală va ajunge la 0,15 euro/litru, a anunțat premierul Kyriakos Mitsotakis.

Sprijin pentru transportatori și firme

Programul, cu o valoare de 30 milioane de euro, are ca scop reducerea costurilor pentru transportatori și companii, dar și limitarea efectelor inflației asupra lanțului de aprovizionare. Noua reducere se adaugă discountului de 0,05 euro/litru susținut deja de rafinăriile din Grecia. Totodată, rămâne în vigoare și reducerea de 0,10 euro/litru la benzină.

Măsuri pe fondul tensiunilor din energie

Potrivit premierului, decizia vine în contextul incertitudinilor de pe piețele energetice, generate de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu. Executivul promite că va continua să sprijine populația și mediul de afaceri, în funcție de resursele bugetare disponibile.

Pachet mai amplu de sprijin

În luna martie, Grecia a lansat un program de aproximativ 300 milioane de euro care include subvenții pentru carburanți și îngrășăminte, precum și reduceri la biletele de feribot. Fermierii beneficiază de o subvenție de 15% pentru achiziția de îngrășăminte, iar operatorii de feribot sunt compensați pentru a menține tarifele la nivelul anului trecut.

Grecia continuă să se confrunte cu efectele crizei costului vieții, amplificată în ultimii ani de pandemie, războiul din Ucraina și recentele tensiuni geopolitice care au afectat piețele energetice.

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