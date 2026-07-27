Grecia mărește subvenția pentru motorină

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 27 iul. 2026, 12:54

Guvernul elen va crește, de luna viitoare, subvenția pentru motorină cu încă 0,10 euro pe litru. Astfel, reducerea totală va ajunge la 0,15 euro/litru, a anunțat premierul Kyriakos Mitsotakis.

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