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Bruxelles-ul slăbește frâna fiscală: Reguli mai blânde pentru investițiile strategice în energie
Foto/Profimedia
Publicat17 aug. 2026, 16:36
SursăRealitatea.Net
Comisia Europeană a decis că investițiile strategice în infrastructură și resurse alternative vor putea fi finanțate fără riscul unor sancțiuni pentru depășirea deficitului, transformând securitatea energetică într-o prioritate scutită de la regulile fiscale stricte.
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