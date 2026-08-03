ACORD SUA-IRAN | Prețul petrolului scade, iar marile burse cresc

Reacție pozitivă pe piețele financiare internaționale. Prețul petrolului a scăzut, iar marile burse au trecut pe plus în urma declarațiilor președintelui american Donald Trump privind pregătirea unor noi negocieri cu Iranul pentru detensionarea conflictului din Orientul Mijlociu.
Piața energetică globală a înregistrat o corecție severă, cotațiile futures la petrolul brut prăbușindu-se cu peste 6%. Reacția a fost declanșată de semnalele privind posibile discuții diplomatice între Washington și Teheran, deși oficialii iranieni au infirmat existența unor negocieri și au amintit de eșecurile armistițiilor anterioare.
Atenuarea cotațiilor la țiței a redus presiunile inflaționiste pe termen scurt, oferind piețelor financiare spațiu de manevră și sporind așteptările privind o eventuală reducere a ratelor de dobândă.
Recorduri istorice la bursele din Europa și optimism la New York
Cu excepția sectoarelor tehnologice din Asia — afectate în continuare de temeri legate de supra-investiții —, indicii generali de pe marile burse au înregistrat evoluții pozitive:
Europa: Piețele din Frankfurt și Paris au închis în creștere cu peste 1%, atingeți niveluri istorice de vârf.
Statele Unite: La New York, principalii indici bursieri au evoluat pe minus în debut, dar au recuperat rapid, intrând în teritoriul verde până la jumătatea ședinței.
Marea Britanie (Excepția de la Londra): Bursa londoneză a consemnat scăderi, trasă în jos de companiile petroliere și de acțiunile gigantului AstraZeneca (-9%), în urma zvonurilor privind o posibilă fuziune cu americanii de la Bristol Myers Squibb.
Analistul de piață Patrick Munnelly (Tickmill Group) a explicat că inițiativa Casei Albe a eliminat o parte din „prima de risc” integrată în prețul petrolului, calmând temporar volatilitatea din piață.
Retorica dintre Trump și Teheran menține incertitudinea
În ciuda scăderilor de la începutul săptămânii, prețul barieră al petrolului rămâne considerabil mai ridicat față de perioada dinaintea escaladării militare dintre SUA, Israel și Iran.
După ce Trump a afirmat că un acord privind tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz este deja conturat, iar autoritățile de la Teheran au respins categoric existența unor tratative, liderul de la Casa Albă a reacționat dur. Președintele american a transmis că blocada militară asupra porturilor iraniene va fi menținută până la semnarea unei înțelegeri sau până la o „capitulare totală” a Iranului.