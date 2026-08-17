Grindeanu spune că guvern NU va fi gata până la 1 septembrie: „Punctul de pornire e dificil. Analizăm două variante”

Publicat 17 aug. 2026, 16:41 Actualizat 17 aug. 2026, 16:48 Sursă Realitatea.Net

Formarea noului Cabinet de la București se amână, contrar estimărilor inițiale. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a confirmat că România nu va avea un nou Executiv până la jumătatea lunii august, invocând lipsa unei majorități parlamentare sigure și necesitatea de a continua negocierile politice pentru data de 1 septembrie.

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