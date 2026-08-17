Grindeanu spune că guvern NU va fi gata până la 1 septembrie: „Punctul de pornire e dificil. Analizăm două variante”

Formarea noului Cabinet de la București se amână, contrar estimărilor inițiale. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a confirmat că România nu va avea un nou Executiv până la jumătatea lunii august, invocând lipsa unei majorități parlamentare sigure și necesitatea de a continua negocierile politice pentru data de 1 septembrie.
Instalarea unui nou Cabinet la Palatul Victoria este temporar imposibilă din cauze logistice și politice, prelungind incertitudinea de pe scena publică până la începutul lunii viitoare. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a explicat că vacanța parlamentară reprezintă o piedică majoră, în condițiile în care investiția noului Executiv necesită prezența fizică a senatorilor și deputaților în plen, votul online nefiind permis în această procedură.
Politicianul social-democrat a arătat că orice variantă de Guvern conturată în prezent — fie în jurul PSD, fie al unei alianțe PNL-USR — s-ar baza pe o majoritate extrem de fragilă, imposibil de mobilizat în mod eficient la mijlocul lunii august. Astfel, o decizie clară privind structura de putere este amânată pentru data de 1 septembrie.
Acuze la adresa lui Ilie Bolojan: Cădere de 82% a investițiilor străine
Pe lângă blocajul parlamentar, Sorin Grindeanu a lansat un atac direct la adresa premierului demis Ilie Bolojan, acuzându-l de gestionarea dezastruoasă a economiei naționale. Potrivit datelor prezentate de liderul PSD, investițiile străine directe au suferit o prăbușire dramatică în primele șase luni ale anului, scăzând cu 82% față de perioada similară din 2025 — de la 3,7 miliarde de euro la doar 669 de milioane de euro.
Social-democratul a definit acest declin drept cel mai grav din ultimii 12 ani, susținând că cifrele demonstrează lipsa totală de încredere a mediului de afaceri internațional în măsurile promovate de fostul prim-ministru.
Indicatori financiari în declin și apel la demisie
Tabloul economic criticat de PSD este completat de adâncirea deficitului de cont curent cu 1,6 miliarde de euro și de o creștere a datoriei externe cu peste 23 de miliarde de euro în ultimul an. În plus, România ar înregistra a doua cea mai mare scădere economică din Uniunea Europeană în prima jumătate a anului.
Fețele de la Palatul Victoria sunt somate astfel să părăsească funcția, Grindeanu solicitând plecarea definitivă a lui Bolojan pentru a debloca activitatea executivă. Liderul PSD a reafirmat că partidul său rămâne deschis la o formulă politică rațională pentru a prelua guvernarea și a stabiliza situația din țară. 2