Rabla 2026. Lista celor 9.700 de beneficiari a fost publicată de AFM. Pasul obligatoriu pe care trebuie să îl faci în 60 de zile

Publicat 4 aug. 2026, 22:38 Sursă Realitatea.Net

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a dat marți undă verde pentru o nouă etapă a programului Rabla Auto 2026. Peste 9.700 de persoane fizice au primit statutul de beneficiar aprobat, valoarea totală a ecotichetelor acordate în această tranșă ridicându-se la peste 124 de milioane de lei.

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