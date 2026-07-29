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BMW pregătește concedierea a 8.000 de angajați la nivel global. Programul de plecări voluntare începe în Germania
BMW
Publicat29 iul. 2026, 13:34
SursăRealitatea.net
BMW intenționează să renunțe la 8.000 de angajați la nivel global, prin pensionări și printr-un program de disponibilizare voluntară în Germania. Programul de plecări voluntare se va desfășura din octombrie 2026 până la sfârșitul anului 2027. Vor fi eligibili angajații BMW din Germania care nu sunt implicați direct în activitatea de producție.
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