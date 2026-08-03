Elon Musk a pierdut 363 de miliarde de dolari într-o lună. Nu mai e trilionar, rămâne totuși cel mai bogat om din lume

Publicat 3 aug. 2026, 20:47 Sursă Realitatea.Net

Vremuri tulburi pentru cel mai bogat om al planetei. A pierdut 363 de miliarde de dolari într-o singură lună, dar rămâne în continuare cel mai bogat om de pe Pământ, deși și-a pierdut titlul de „trilionar”.

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