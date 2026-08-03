Elon Musk a pierdut 363 de miliarde de dolari într-o lună. Nu mai e trilionar, rămâne totuși cel mai bogat om din lume

Vremuri tulburi pentru cel mai bogat om al planetei. A pierdut 363 de miliarde de dolari într-o singură lună, dar rămâne în continuare cel mai bogat om de pe Pământ, deși și-a pierdut titlul de „trilionar”.
Volatilitatea extremă de pe piețele bursiere internaționale a demonstrat încă o dată cât de rapid se pot evapora cifrele uriașe din portofoliile marilor miliardari. La doar o lună după ce depășise pragul istoric de un bilion (1.000 de miliarde) de dolari, averea lui Elon Musk a suferit un recul fără precedent în istoria economiei moderne.
O pierdere istorică în clasamentele financiare
Averea antreprenorului în vârstă de 55 de ani s-a diminuat cu 363 de miliarde de dolari într-un interval de numai 30 de zile. Măsurată de analiștii financiari, această depreciere reprezintă cea mai mare scădere individuală înregistrată de Forbes de la introducerea monitorizărilor globale în 1987.
Evoluția arată cât de fragile pot fi evaluările bazate pe activele din tehnologie și industria aerospațială, confirmând că pragul atins în luna iunie a fost rezultatul unui context bursier temporar.
Devalorizarea SpaceX și Tesla: Principalele cauze ale declinului
Cea mai mare parte a acestei pierderi s-a produs pe fondul ajustărilor de capital din sectoarele aerospațial și auto:
Prăbușirea activelor SpaceX: Valoarea evaluată a companiei SpaceX a scăzut cu 37% pe parcursul lunii iulie, tăind peste 320 de miliarde de dolari din portofoliul personal al lui Musk. Chiar și după această corecție, pachetul său de acțiuni în SpaceX rămâne evaluat la circa 552 de miliarde de dolari.
Presiunile de pe bursa auto: Corecțiile suferite simultan de acțiunile Tesla au contribuit la scăderea averii sale totale până la nivelul actual de aproximativ 690 de miliarde de dolari.
Rămâne Elon Musk cel mai bogat om din lume?
În ciuda unei pierderi lunare ce depășește Produsul Intern Brut al multor țări dezvoltat-emergente, ierarhia celor mai bogați oameni ai planetei nu s-a schimbat la vârf.
Fondul de capital acumulat anterior îi permite fondatorului SpaceX și Tesla să își mențină detașat prima poziție în clasamentul mondial al celor mai bogate persoane, având un avans considerabil față de următorii competitori din top.