Ford România dezminte afirmațiile premierului Ilie Bolojan privind oprirea producției din cauza crizei energetice

Ford România vine cu clarificări, după ce ieri premierul demis Bolojan a declarat că a avut discuții cu mai multe companii ca să treacă la economisirea energiei din cauza crizei. Reprezentanții companiei spun că, oricum fabrica se oprește în luna august pentru lucrări de mentenanță.
O greșeală de comunicare a apărut între Guvernul României și gigantul auto Ford, în contextul crizei de energie provocat de secetă. După ce premierul Ilie Bolojan a susținut public că producătorul auto a decis să își oprească activitatea din cauza deficitului energetic, conducerea companiei a infirmat oficial această variantă.
Reprezentanții Ford au clarificat situația, explicând că întreruperea activității este o măsură de rutină și nu are nicio legătură cu problemele din sistemul energetic național.
Ford: „Este o neînțelegere. Fabricile sunt în vacanța de vară planificată”
Precizările vin direct de la sediul european al companiei din Köln, după ce declarațiile șefului Executivului de la București au creat rumoare în mediul de afaceri. Premierul Bolojan afirmase, în urma unei runde de consultări cu marii consumatori industriali, că Ford și alte companii mari au fost nevoite să sisteze producția din cauza crizei de electricitate.
Purtătorul de cuvânt al diviziei europene Ford a încadrat afirmațiile premierului drept o simplă eroare de interpretare:
Sistarea activității este una programată: Oprirea liniilor de asamblare din România coincide cu concediul colectiv de vară, o practică obișnuită aplicată în fiecare an.
Măsură aplicată la nivel european: Perioada de pauză tehnologică și concediu se desfășoară în mod similar și în alte facilități de producție ale grupului, cum sunt cele din Germania.
Criza energetică din România: Seceta afectează reactoarele de la Cernavodă și hidrocentralele
Chiar dacă decizia Ford nu este legată de starea rețelei electrice, contextul energetic din România rămâne extrem de critic. Valurile succesive de căldură și lipsa precipitațiilor au afectat grav principalele surse de generare a energiei electricitate:
Centrala Nucleară de la Cernavodă: Scăderea dramatică a debitului Dunării a obligat autoritățile să oprească temporar unul dintre cele două reactoare din cauza volumului insuficient de apă necesar procesului de răcire. Al doilea reactor se află, de asemenea, sub risc de oprire dacă nivelul fluviului continuă să scadă.
Hidrocentralele funcționează la cota de avarie: Debitele scăzute de pe râurile interioare au redus considerabil producția de energie hidroelectrică.
În acest scenariu complicat, Guvernul continuă apelurile către populație, administrații locale și sectorul privat pentru reducerea voluntară a consumului de energie electrică.