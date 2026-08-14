Povestea Tata Nano. Visul „celei mai ieftine mașini din lume” care s-a transformat într-un eșec istoric

Publicat 14 aug. 2026, 12:26 Sursă Realitatea.Net

La mijlocul anilor 2000, industria auto globală urmărea cu uimire un experiment îndrăzneț lansat în India. Magnatul Ratan Tata, președintele gigantului Tata Group, a anunțat un proiect revoluționar: o mașină de familie sigură, modernă și accesibilă oricui, la prețul incredibil de 100.000 de rupii (aproximativ 2.000 de dolari sau 1.500–2.000 la cursul de atunci).

Distribuie articolul